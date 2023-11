Max Verstappen (3.): «Das ist etwas albern»

Max Verstappen bestritt am Trainingsfreitag in Abu Dhabi nur das 2. Training, weil in der ersten Session Jake Dennis zum Zug gekommen war. Er drehte die drittschnellste Runde und ärgerte sich über die Konkurrenz.

Formel-1-Champion Max Verstappen musste das erste freie Training auf dem Yas Marina Circuit als Zuschauer mitverfolgen, denn in seinem Red Bull Racing-Auto drehte Formel-E-Champion Jake Dennis seine Runden. In der zweiten Session kam der Niederländer zum Zug, seine Arbeit wurde aber zwei Mal unterbrochen.

Die erste Zwangspause verursachte Ferrari-Star Carlos Sainz, der in der dritten Kurve abflog. Nachdem die Strecke wieder freigegeben wurde, dauerte es nicht lange, bis wieder die rote Flagge gezeigt wurde, denn auch Nico Hülkenberg landete in der Streckenbegrenzung. So blieb nicht mehr viel Zeit, als die Boxenampel wieder auf Grün sprang.

Verstappen drückte sich in der Ausfahrt zur Boxengasse an beiden Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton sowie am Alpine-Renner von Pierre Gasly vorbei. «Sie müssen Platz machen. Wir hatten nur wenig Zeit und sie alle fuhren langsam. Ich wollte aussen rum, aber sie alle fahren immer in der Mitte. Und wenn ich sie dann überholen will, versuchen sie, mich in die Mauer zu drücken. Das ist etwas albern», beschwerte sich der dreifache Weltmeister.

Nachdem er schliesslich die drittschnellste Rennrunde gedreht hatte, gestand der 26-Jährige, dass er in der zweiten Session wegen der Unterbrechungen «nicht so viel» gelernt habe. «Wir lagen auch mit der Fahrzeugbalance ziemlich daneben, ich hatte starkes Untersteuern und das Auto hüpfte auch rum. Wir müssen definitiv noch einige Dinge verbessern», fasste Verstappen zusammen.

2. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497