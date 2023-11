Fernando Alonso: Noch mit 45 Jahren im Aston Martin?

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso hat mit 42 Jahren eine blendende Saison 2023 gezeigt. Aston Martin-Teamchef Mike Krack bestätigt, dass er Alonso ein neues Angebot unterbreiten will.

Fernando Alonso zeigt mit Aston Martin eine hervorragende Saison. Der 32-fache GP-Sieger stand acht Mal auf dem Siegerpodest (zuletzt als Dritter in Brasilien) und stuft seine Leistung so ein: «Das ist meine beste Saison in der Formel 1, auf gleichem Niveau wie 2012 mit Ferrari.»

Der inzwischen 42-jährige Alonso peitscht seine Mannschaft nach vorne, «immer konstruktiv, immer motivierend, eine fabelhafte Führungspersönlichkeit», wie Aston Martin-Teamchef Mike Krack lobt.

In Las Vegas hat sich bei der Fahrerpräsentation wieder einmal gezeigt: Am meisten Applaus erhalten jeweils Lewis Hamilton, Max Verstappen – und Fernando Alonso. Millionen von GP-Fans sind hingerissen vom unermüdlichen Einsatz des scheinbar ewig jungen Asturiers.

Aber wie lange sieht sich Alonso noch in der Formel 1? Fernando hat dazu mehrfach festgehalten: «So lange ich konkurrenzfähig bin und das notwendige innere Feuer spüre, so lange ich Spass habe und man mich will, so lange mache ich weiter.»



Aston Martin-Teamchef Krack in Abu Dhabi auf die Frage, ob Fernando über die Saison 2024 hinaus ein Angebot erhalten werde: «Absolut, ja. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich eine solche Frage überhaupt beantworten sollte.»



«Ich erkenne im Engagement von Fernando nur Positives. Wir waren vom ersten Tag an hin und weg darüber, wie sich Alonso in die Arbeit kniet, welches Vorbild er ist in Sachen Arbeitsethik.»



«Die ersten Monate waren wie Flitterwochen, wir hatten einen tollen Lauf. Dann war unser Auto nicht mehr ganz so konkurrenzfähig, aber Fernando hat sich immer als Mannschaftsspieler gezeigt. Vor allem in schwierigen Zeiten. Ich bin ohnehin der Ansicht, die waren Qualitäten eines Mannes zeigen sich, wenn es eben nicht so gut läuft. Für mich ist das ein Highlight des Jahres – wir wir an weniger guten Wochenenden zusammengehalten haben.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O’Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497