Carlos Sainz: Ferrari-Strategie nach Prinzip Hoffnung

​Ungewöhnliches Vorgehen der Rennstrategen von Ferrari: Carlos Sainz (Startplatz 16) wurde auf harten Reifen losgeschickt – die Fachleute am Kommandostand rechneten mit einer Safety Car-Phase. Aber die kam nie.

Singapur-Sieger Carlos Sainz musste von Startplatz 16 ins WM-Finale von Abu Dhabi, nachdem der Spanier zur Blamage von Ferrari schon im ersten Quali-Segment ausgeschieden war.

Die Italiener setzten daraufhin auf eine ungewöhnliche Strategie: Sie schickten den Madrilenen auf harten Reifen ins Rennen, weil sie auf eine Einstoppstrategie mit Einsatz des Safety-Cars setzten.

Aber eine volle Safety Car-Periode wollte und wollte nicht kommen, irgendwann hatten die Reifen am Auto von Sainz genug, und die Italiener gaben dem Fahrer nochmals harte Reifen. Damit war klar, dass Carlos so oder so einen zweiten Stopp brauchen würde, denn im Formel-1-Reglement ist verankert, dass in einem Grand Prix zwei verschiedene Gummimischungen verwendet werden müssen.

In Runde 57 von 58, inzwischen war klar, dass wohl kein Safety-Car mehr auftauchen würde, kam also Sainz für den zweiten Stopp herein, damit sackte er aus den Top-Ten auf Platz 18 ab, der Konstrukteurs-Titel für Ferrari war dahin, Sainz selber rutschte in der Fahrer-WM ab auf Schlussrang 7.

Sainz verteidigt das Vorgehen der Ferrari-Strategen so: «Wir hatten von diesem Startplatz aus nichts zu verlieren. Ein Start auf hart war richtig, um einen Einstopper umzusetzen.»



«Aber wie so oft in diesem Jahr hatte ich auf harten Reifen alle Hände voll zu tun. Ich befand mich hinter Gegnern, der Wagen rutschte zu stark, unsere Rechnung ist nicht aufgegangen. Wir blieben dann so lange als möglich auf der Bahn, um noch auf eine Safety Car-Phase zu hoffen, aber die kam eben nicht.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12