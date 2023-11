Yuki Tsunoda: GP angeführt und keine Ahnung davon

​AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda fuhr ein starkes WM-Finale und führte zwischendurch sogar den Grossen Preis von Abu Dhabi an. Wie sich später herausstellte, wusste der Japaner davon gar nichts.

Grosse Leistung des kleingewachsenen Yuki Tsunoda beim WM-Finale von Abu Dhabi: Der 23-jährige Japaner ging vom hervorragenden sechsten Startplatz ins Rennen und tauchte – als die erste Welle von Reifenwechseln einsetzte – in den Runden 18 bis 22 als Rennleader auf!

Die Formel-1-Statistiker wunderten sich: Moment mal, ein Japaner in Führung eines WM-Laufs, hat es das überhaupt jemals gegeben? Antwort: Ja, hat es, mit dem früheren BAR-Honda-Piloten und späteren Indy-500-Sieger Takuma Sato, der 2004 auf dem Nürburgring beim Grossen Preis von Europa zwei Runden lang führte.

Der Gag an Renn-Leader Yuki Tsunoda: Dem Japaner war gar nicht klar, dass er führte!

«Ich war baff, als ich davon am Funk hörte», gibt Tsunoda zu, der am Ende Achter wurde und die WM auf Rang 14 beendete. «Wenn ich daran denke, welchen Speed wir beim Saisonauftakt in Bahrain hatten, hätte ich nicht zu träumen gewagt, dass wir beim WM-Finale in Führung liegen.»



Was Tsunoda bedauert: «Ich wollte Teamchef Franz Tost den siebten Platz im Konstrukteurs-Pokal schenken. Dazu hätte ich auf Platz 6 ins Ziel kommen müssen, ohne dass Williams einen Punkt erobert. Leider hat das nicht geklappt.»



Tsunoda war der letzte Fahrer, der zum ersten Boxenstopp hereinkam. Hätte man Yuki früher hereinholen müssen? Der Japaner weiter: «Es war von Anfang an geplant, dass ich lange auf der Bahn bleibe. Ich bezweifle, dass wir mit einer anderen Strategie zwei Ränge gewonnen hätten.»



«Die Reifen hielten im ersten Rennteil gut, alles lief nach Plan. Aber letztlich hatten wir nicht ganz den Speed, um dieses Mal den sechsten Platz zu erobern. Wir müssen uns nichts vorwerfen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12