Timo Glock warnt: «Mercedes mit viel Unsicherheit»

​Der Deutsche Timo Glock, früherer Toyota-Werksfahrer in der Königsklasse und drei Mal auf einem F1-Siegerpodest, blickt auf die Saison 2023 zurück, mit den Schwerpunkten Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes.

91 Mal ist Timo Glock in der Formel-1-WM an den Start gegangen, der dreifache F1-Podestbesucher steht heute für die deutschen Kollegen von Sky vor dem Reporter-Mikro. In Abu Dhabi hat der 41-jährige Deutsche aus Lindenfels die drei Top-Teams Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes eingeschätzt, nachdem auf dem Yas Marina Circuit die Zielflagge gefallen ist.

Red Bull Racing

«Red Bull Racing ist in der komfortablen Situation gewesen, dass man mit Max Verstappen zur Hälfte des Jahres schon so einen Vorsprung erarbeitet hatte, dass man sich frühzeitig auf das 2024er Auto konzentrieren konnte. Bei RBR wissen die Leute genau, in welche Richtung das Konzept entwickelt werden muss.»

Ferrari

«Was mir gefällt – Charles Leclerc und Carlos Sainz haben in der Regel einen guten Job gemacht. Jeder hat zwischendurch Fehler begangen, aber generell ist es eine gute Fahrerpaarung. Es gibt, was das Auto angeht, andere Dinge, die man ändern muss, um den beiden Fahrern das beste Material zu Verfügung zu stellen. Da gibt es Verbesserungspotenzial, auch bei Ferrari ging das auf und ab. Daher darf man nicht die Fahrer in Frage stellen, sondern eher das Gesamtpaket.»

Mercedes

«Ich erkenne bei Mercedes noch immer viel Unsicherheit. Die Techniker wissen, dass der radikale Weg mit diesen extrem kompakten Seitenkästen nicht der richtige Ansatz war. Für die 2023er Saison hat man ein Auto gebracht, welches wieder eine Wundertüte war. Schön wäre es, wenn Mercedes und die anderen Teams Max Verstappen näher auf die Pelle rücken können, damit es in der Formel 1 wieder deutlich spannender wird.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12