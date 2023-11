Philipp Eng: Urteil über Verstappen, Alonso, Leclerc

​Max Verstappen, Fernando Alonso und Charles Leclerc haben 2023 die Fans mit ihren tollen Fahrten von den Sitzen gerissen. ServusTV-GP-Experte Philipp Eng schätzt die drei Ausnahmekönner ein.

Der Salzburger Philipp Eng und der Münchner Christian Danner haben in der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV über die abgelaufenen GP-Saison 2023 gesprochen. Dabei ging es auch um herausragende Vorstellungen von drei Fahrern – Max Verstappen, Fernando Alonso und Charles Leclerc.

Der langjährige BMW-Werksfahrer Philipp Eng hat grösste Hochachtung vor den Leistungen von Max Verstappen: «Als Max noch als Teenager in die Formel 1 gekommen ist, da war er bisweilen ein wenig wild. Er wollte allen zeigen, dass er mit den Grossen mitfahren kann, so wie das die meisten späteren Stars tun, wenn sie frisch in die Königsklasse kommen. Aber dann haben wir eine fabelhafte Entwicklung von Verstappen erlebt. In diesem Jahr haben wir von ihm kaum Fehler gesehen.»

Der 33-jährige Eng ist vor allem von der unglaublichen geistigen Kapazität von Verstappen beeindruckt: «Allein jetzt beim Finale von Abu Dhabi, als er im Rennen auf die Idee gekommen ist, dass man Pérez früher reinholt, damit er selber noch die notwendigen Führungsrunden bekommt, um einen weiteren Rekord an sich zu reissen – dieses Denken über das pure Fahren hinaus, das haut mich bei ihm immer wieder um.»

«Gewiss, du brauchst für solche Erfolge ein konkurrenzfähiges Auto und ein Team, das weiss, wie man das Wochenende richtig anpackt. Da sind Max und Red Bull Racing extrem gut aufgestellt. Wir haben gedacht, dass durch das neue Reglement das Feld an der Spitze dichter wird. Aber das ist noch nicht passiert, im Gegenteil. Red Bull Racing ist heute überlegender als es früher Mercedes war.»



Fernando Alonso war mit Aston Martin im ersten Saisonteil die grosse Überraschung – sechs Mal auf dem Siegerpodest in den ersten acht Rennen, in Monaco konnte der Spanier fast Verstappen schlagen.



Zu Alonso sagt Eng: «Fernando ist in der Verfassung seines Lebens, und das mit 42 Jahren! Der steigt oft aus dem Auto, und mir geht durch den Kopf – der hat ja noch nicht mal richtig geschwitzt. Alonso hat die richtige Einstellung und einen unfassbaren inneren Antrieb. Ich würde liebend gern so lange Motorsport machen wie er. Alonso ist ein leuchtendes Vorbild für alle Rennfahrer.»



Über den Speed von Charles Leclerc brauchen wir uns nicht zu unterhalten – nur Michael Schumacher hat mit Ferrari in der Formel 1 mehr Pole-Positions erobert als der Monegasse. Aber ist der fünffache GP-Sieger bei den Italienern am richtigen Platz?



Philipp Eng antwortet: «Gemessen an seinen Fähigkeiten ist seine Zwischenbilanz in der Königsklasse nicht so gut wie sie sein müsste. Das zeigt für mich, dass er nicht das richtige Material hat. In der Formel 1 geht es so oft um Nuancen, und bei Charles hat Vieles in den vergangenen zwei Jahre nicht gestimmt. Ich würde ihm von Herzen ein besseres Auto wünschen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12