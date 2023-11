Happy-End Abu Dhabi: Ehering weg – und wiedergefunden

Suchaktion tief in der Nacht in der Marina der Yas-Rennstrecke

​Die vielleicht charmanteste Geschichte im Rahmen des WM-Finales von Abu Dhabi geschah, als die meisten Formel-1-Stars den Yas Marina Circuit längst verlassen hatten. Es ging um einen Ehering.

Es sind die kaum bekannten, meist verborgenen Geschichten, welche bei allem knallharten Business der Formel 1 ihre Menschlichkeit zurückgeben.

Es gehört zum Saisonausklang von Abu Dhabi, dass das eine oder andere Team-Mitglied schon mal in der Marina des Yas Circuit landet. Wir haben auch schon Mechaniker erlebt, die zum Abschied von den lieben Kollegen geteert und gefedert wurden (natürlich nicht richtig, aber eine Riesenschweinerei war’s trotzdem, die vermutlich eine zweistündige Dusche erforderlich machte).

Wie meinen Kollegen Chris Medland und Phil Horton auffiel, gab es im Rahmen der Formel-1-Tests von Abu Dhabi eher ungewöhnliche Aktivitäten an der Marina: Ein Taucher liess sich ins Wasser gleiten und suchte offenbar einen Gegenstand.

Wie sich herausstellte, war ein Mercedes-Mitarbeiter von seinen Kollegen am Sonntag ins Hafenbecken geschmissen worden und verlor dabei den Ehering, wie er anschliessend zu seinem Entsetzen feststellen musste.



Die Kollegen liessen den Mann natürlich nicht im Stich, und so liess ein Taucher samt Metalldetektor ins Wasser gleiten. Erste Tauchgänge blieben zur Verzweiflung des Ring-Losen ohne Erfolg.



Noch tief Dienstagnacht, also nach Abschluss der Testfahrten, blieb die Suchaktion erfolglos.



Dann aber gab ein unerwartetes Happy-End: Am Morgen des 29. November wurde Taucher Johann dank seines Metalldetektors fündig, der Ring befand sich bereits unter 15 Zentimeter Schlick.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 1:27:02,624 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,993 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +20,328

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +21,453

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,284

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +31,487

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,512

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +43,088

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +44,424

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 55,632

11. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +56,229

12. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:06,373 min

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:10,360

14. Alex Albon (T), Williams, +1:13,184

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:23,696

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,791

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:29,422

18. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1 Runde

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde





WM-Schlussstand (22 WM-Läufe, 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12