F1 Exhibition: ServusTV ist offizieller TV-Partner

Die Ausstellung in Madrid zog viele Besucher an

Die grösste Ausstellung über den Grand-Prix-Sport wird im nächsten Jahr in Wien zu sehen sein. Offizieller TV-Partner der «Formula 1 Exhibition» ist der österreichische Privatsender ServusTV.

Der Erfolg der «Formula 1 Exhibition» in Madrid hat die Verantwortlichen der Ausstellung im Vorhaben bestärkt, die gezeigten Objekte in weiteren Städten auszustellen. Und seit dem 11. Oktober wissen wir, dass Wien die zweite Stadt ist, in der die einzigartigen Exponate zu sehen sein werden.

Ab dem 2. Februar 2024 können Fans und Interessierte in der Wiener Metastadt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der eindrucksvollen Welt der Formel 1 werfen. Neben historischen und aktuellen Formel-1-Autos gibt es dort auch bisher unveröffentlichtes Bild- und Filmmaterial aus der langen und spannenden Geschichte der Vierrad-Königsklasse zu bestaunen.

Zum ersten Mal ist auch ein TV-Partner mit an Bord und in Wien ist es der Salzburger Privatsender ServusTV. Das macht Sinn, denn ServusTV zeigt die Formel 1 als Rechtehalter mindestens bis 2026 live und kostenlos im österreichischen Fernsehen. Die Königsklasse ist eine von vielen Premium-Sportarten, die der österreichische Sender live zeigt.

David Morgenbesser, Head of Commercial im Red Bull Media House, erklärt: «Um allen Fans der Königsklasse des Motorsports die Winterpause so kurzweilig wie möglich zu gestalten, freut es uns sehr, dass wir nach der Premiere der Formula-1-Ausstellung in Madrid nun der erste TV-Partner dieser Veranstaltungsreihe in Wien sein dürfen. Das ist die perfekte Überbrückung für die rennfreie Zeit, ehe auch im kommenden Jahr die Formel 1 bei ServusTV auf den TV-Bildschirmen zu sehen ist.»

Dass diese einzigartige Ausstellung, entwickelt in Zusammenarbeit mit preisgekrönten Kuratorinnen und Kuratoren, Künstlerinnen und Künstlern sowie Filmemacherinnen und Filmemacher auf über 3000 Quadratmeter in sechs speziell gestalteten Räumen erzählerisch einzigartige Einblicke in die aussergewöhnliche Welt der Formel 1 bietet, freut auch Andreas Gröbl, der das Formel-1-Geschehen auf ServusTV kommentiert.

«Österreich hat nicht nur einen der schönsten GP, sondern als erstes Land auch das perfekte Winterprogramm dazu», erklärt er. Besonders eigene Erinnerungen verbindet Gröbl mit den Exponaten, so etwa mit dem verkohlten Wrack von Romain Grosjeans Haas-Rennwagen, dessen Unfall sich während des GP von Bahrain im Jahr 2020 ereignet hat: «Meinem Co-Kommentator Philipp Eng und mir hat es damals den Schrecken des Jahrzehnts eingejagt. Dieses Wrack jetzt in Wien zu sehen, ist schon sehr speziell.»

Informationen zur Ausstellung gibt es auf der «Formula 1 Exhibition»-Website. Auch die Tickets gibt es im Netz zu kaufen.