Beste GP-Fahrer: Teamchef ignoriert Weltmeister

​McLaren-Teamchef Andrea Stella ist gebeten worden, die drei besten gegenwärtigen Formel-1-Fahrer zu nennen. Die Wahl des 52-jährigen Italieners ist überraschend, denn er verschmäht eiskalt einen Weltmeister.

Wer ist der beste Formel-1-Fahrer? Darüber diskutieren Fans und Fachleute leidenschaftlich, seit die Königsklasse 1950 in Silverstone zum ersten Rennen angetreten ist.

Nach Abschluss der GP-Saison 2023 ist Andrea Stella von unseren Kollegen von DAZN gefragt worden, wen er für die drei gegenwärtig besten Formel-1-Fahrer halte. Der italienische McLaren-Teamchef hat Folgendes zur Antwort gegeben.

«Wenn wir darüber sprechen, wer der kompletteste Fahrer ist, dann würde ich sagen – Fernando Alonso. Er hat grundsätzlich keine Schwäche. Und genau das ist seine Stärke. Vielleicht ist Fernando in manchen Belangen nicht der beste Mann im Feld, aber er ist überdurchschnittlich stark in so gut wie jeder Hinsicht, und genau das macht ihn unterm Strich zu einem so überragenden Racer.»

Der 52-jährige Stella weiter: «Ich erlebe bei McLaren die Entwicklung von Lando Norris. Er erinnert mich oft an Fernando. Ich glaube, Lando ist auf einem guten Weg, ein so vollständiger Fahrer wie Alonso zu werden. Er ist sauschnell, er ist sehr stark in Sachen Reifen-Management. Ich glaube, wenn wir ihm ein titelfähiges Auto geben würden, dann würde Lando auch um den Titel mitreden.»



Wie stark Max Verstappen fährt, das ist spätestens in den letzten zwei Jahren allen klar geworden, und so kommt Stella zum Schluss: «Hätten alle das gleiche Material, dann wären meine drei stärksten Fahrer im Feld – Max Verstappen, Fernando Alonso und Lando Norris.»



Und damit ist auch klar: Der Mann mit den meisten GP-Siegen (103) und den meisten WM-Titeln (7) bleibt aussen vor – Lewis Hamilton.