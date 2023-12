Christian Horner weiss, was Toto Wolff tun muss

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat die schwierige Aufgabe, mit seinem Team zusammen wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss, was der Wiener zu tun hat.

Jahrelang hat Mercedes in der Formel 1 dominiert, und Teamchef Toto Wolff durfte viele Erfolge feiern. Doch die neuen Regeln, die zur Saison 2022 hin eingeführt wurden, haben das Kräfteverhältnis in der Startaufstellung verändert, und seitdem tut sich das Werksteam der Sternmarke schwer, den Weg zurück an die Spitze zu finden.

Ganz vorne steht mittlerweile das Red Bull Racing Team mit Christian Horner an der Spitze. Der Teamchef war schon bei der ersten Phase des Erfolgs dabei, als das Team mit Sebastian Vettel von 2010 bis 2013 dominiert und vier Mal hintereinander die Fahrer- und Konstrukteurswertung gewonnen hat. Durch die Einführung der Hybrid-Antriebseinheiten wurde die Erfolgssträhne unterbrochen, und es dauerte Jahre, bis das Team wieder ganz vorne stand.

Entsprechend gut weiss Horner, was Wolff in der aktuellen Leistungskrise machen muss. Im «Sky Sports F1 Podcast sagt er über die Aufgabe seines Rivalen: «Das ist eine Riesenherausforderung.» Und er betont: «Er kam in einer Phase zum Team, das siegfähig war, und. er hat eine unglaublich erfolgreiche Zeit erlebt, in denen das Team acht Mal hintereinander Weltmeister wurde. Doch dann änderte sich alles plötzlich und ich glaube, Mercedes hat in den letzten beiden Jahren nur ein Rennen gewonnen.»

«Und das tut weh, und die Leute fangen an, einige Dinge in der Organisation in Frage zu stellen. Als Führungskraft muss man sie in diesen Zeiten motivieren, man muss sie auffangen. Es ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn man an der Spitze steht», ergänzt der Brite. «Ich denke, es geht darum, den Leuten den Glauben an sich selbst zurückzugeben und ihr Vertrauen aufzubauen.»

«Es ist unvermeidlich, dass mit dem Finger auf Dinge gezeigt wird, wenn man nach langen Erfolgsphasen plötzlich nicht mehr gewinnt und für das Team ist das eine Riesenherausforderung», erklärt Horner, der auch stolz anfügt: «Da bin ich besonders stolz auf Red Bull Racing, in der Zeit, in der wir nicht in der Lage waren, zu gewinnen, was grösstenteils ausserhalb unserer Kontrolle lag, haben wir trotzdem in jedem Jahr zwei oder drei Rennen gewonnen, und zwar dort, wo der Nachteil des Motors ausgeglichen wurde.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12