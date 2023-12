Kampfansage von Sergio Pérez: WM-Titel im Visier

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez weiss: Im aktuellen Formel-1-Feld hat er mit Champion Max Verstappen den stärksten Teamkollegen an seiner Seite. Dennoch hat er die Hoffnung auf den WM-Titel noch nicht aufgegeben.

Während sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen einen Sieg nach dem anderen einfahren konnte, musste Sergio «Checo» Pérez in diesem Jahr eine Leistungskrise überwinden. Die Saison begann zwar stark für den Mexikaner, der in den ersten vier Rennwochenenden zwei GP-Siege einfahren konnte. Dies blieben aber seine einzigen GP-Triumphe in diesem Jahr.

Der sechsfache GP-Sieger konnte zwar sieben weitere Male aufs Podest steigen, doch in der zweiten Saisonhälfte durchlebte er auch eine Leistungskrise, in der sein Verbleib im Weltmeister-Team in Frage gestellt wurde. Pérez liess sich davon nicht beirren und schaffte in den letzten drei Rennwochenenden des Jahres mit zwei vierten Plätzen in São Paulo und Abu Dhabi sowie Rang 3 in Las Vegas die Wende. Am Ende belegte er den zweiten Platz in der Fahrer-WM.

Der Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen, der sich mit 19 GP-Siegen in überlegener Manier den dritten Titelgewinn in Serie gesichert hat, fiel mit 290 WM-Zählern allerdings deutlich aus. Dennoch will Pérez den Traum vom WM-Titel nicht begraben. Er erklärte bei «Sky Sports F1» auf die Frage, ob er glaube, den Titel im nächsten Jahr gewinnen zu können: «Das ist das Hauptziel. Ich bin Zweiter geworden und konzentriere mich darauf, mich um einen Platz zu verbessern.»

«Ich weiss, wie gross diese Herausforderung ist. Deshalb werde ich mir in der Winterpause die Zeit nehmen, um mich gut auf die Saison vorzubereiten, damit wir einen starken Start hinlegen können», fügte der Rennfahrer aus Guadalajara kämpferisch an. «Ich denke, wir brauchen mehr Tempo und eine sehr konstante Saison. In diesem Jahr war es eine Achterbahnfahrt für uns. Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem diesjährigen Auto nicht ganz auf der Höhe war.»

«Aber das nächste Jahr bietet eine neue Chance und ich hoffe, dass wir viel besser und stärker sein werden. Wir sind gegen Ende der Saison wieder besser gewesen und ich denke, dass ich in den letzten Rennen sehr viel stärker war als in den GP davor», ergänzt Checo, der aber auch weiss: «Max verdient ein dickes Lob, er hat die beste Saison überhaupt gezeigt und war überragend.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12