Toto Wolff zu Hamilton: «Müssen ihm die Chance geben»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist überzeugt: Unter den richtigen Voraussetzungen kann der siebenfache Champion Lewis Hamilton wieder um den WM-Titel kämpfen. Dazu braucht er aber das entsprechende Auto, betont der Wiener.

Seit zwei Jahren konnte Lewis Hamilton nicht nur nicht um den WM-Titel mitkämpfen, der frühere Dauersieger konnte 2022 und 2023 auch keinen GP-Sieg einfahren. Acht Mal stand er in jenen Jahren als Zweit3er auf dem Podest, sieben Mal als Dritter. Die vergangene Saison beendete der 104-fache GP-Sieger auf dem dritten Gesamtrang hinter dem Red Bull Racing-Duo Max Verstappen und Sergio Pérez.

Obwohl der letzte Sieg (2021 in Saudi-Arabien) nun schon als zwei Jahre zurückliegt, ist sich Toto Wolff sicher: Hamilton ist immer noch fähig, an der Spitze um den WM-Titel mitzukämpfen – allerdings nur, wenn er über das richtige Material verfügt.

Der Teamchef sagte beim Saisonfinale in Abu Dhabi über seinen Schützling: «Ich hege keinerlei Zweifel daran, dass er wieder um den WM-Titel kämpfen kann, wenn wir ihm das richtige Auto zur Verfügung stellen.»

«Natürlich fühlt man sich mit einem Formel-1-Auto, wie wir es jetzt haben, nie wirklich wohl. Man hat gute und schlechte Wochenenden», ergänzte der Wiener, und betonte auch: «Wir haben gesehen, dass jedes Mal, wenn er einen Gegner vor sich im Visier hatte, und es um den Sieg ging, der wahre Lewis zum Vorschein kam, und ich denke, wir müssen ihm einfach die Chance geben, um das wieder zu zeigen.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island