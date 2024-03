Fernando Alonso: «Schritt in die richtige Richtung»

Fernando Alonso erlebte in Saudi-Arabien ein erfreuliches Rennen

Für Fernando Alonso verlief der GP in Saudi-Arabien nach Wunsch. Der Champion von 2005 und 2006 freute sich über seinen fünften Platz. Er mahnte aber auch: Das Team muss weitere Fortschritte erzielen.

Bereits im Qualifying auf dem Jeddah Corniche Circuit hatte Fernando Alonso allen Grund, sich zu freuen. Der Formel-1-Routinier aus dem Aston Martin Team sicherte sich als Viertschnellster des Q3 einen Platz in der ersten Startreihe. Doch die Freude über die gute Position währte nur kurz, denn schon in den ersten Runden verlor er diese an McLaren-Talent Oscar Piastri.

Die frühe Safety-Car-Phase, die sein Teamkollege Lance Stroll mit einem Crash ausgelöst hatte, spielte dem Spanier in die Hände, denn seine direkten Rivalen Lando Norris und Lewis Hamilton verzichteten auf einen Reifenwechsel, während Alonso an die Box abbog. Der 42-Jährige aus Oviedo nutzte die Chance und zeigte ein starkes Rennen, das er auf dem fünften Platz beendete.

Danach erklärte er sichtlich erfreut: «Ich fühle mich grossartig, denn das war ein gutes Rennen und unser Tempo war besser als in Bahrain.» Gleichzeitig analysierte er aber auch: «Ich denke, wir sind im Qualifying immer noch schneller als im Rennen, aber wir konnten diesmal mit den McLaren und den Mercedes kämpfen.»

«Red Bull Racing und Ferrari sind zwar immer noch einen Schritt vor uns, aber ich fühlte mich im Auto wohl und bin zufrieden mit diesem Rennen, das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung war. Doch wir müssen weitere Fortschritte erzielen, speziell beim Renntempo, denn wir haben diesmal auch von der Safety-Car-Phase profitiert, in der Hamilton und Norris zur gleichen Zeit an die Box abbiegen konnten, wie ihre Teamkollegen. Ausserdem fehlte auch Carlos Sainz wegen seiner Operation» relativierte er das gute Resultat, betonte aber auch: «Der fünfte Platz fühlt sich dennoch gut an.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:43,273 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,643 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +18,639

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +32,007

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +35,759

06. George Russell (GB), Mercedes, +39,936

07. Oliver Bearman (GB), Ferrari, +42,679

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,708 sec

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +47,391 sec

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:16,996

11. Alex Albon (T), Williams, +1:28,354

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:45,737

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

16. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 51 Punkte

02. Pérez 36

03. Leclerc 28

04. Russell 18

05. Piastri 16

06. Sainz 15

07. Alonso 12

08. Norris 12

09. Hamilton 8

10. Bearman 6

11. Hülkenberg 1

12. Stroll 1

13. Albon 0

14. Zhou 0

15. Magnussen 0

16. Ricciardo 0

17. Ocon 0

18. Tsunoda 0

19. Sargeant 0

20. Bottas 0

21. Gasly 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 87 Punkte

02. Ferrari 49

03. McLaren 28

04. Mercedes 26

05. Aston Martin 13

06. Haas 1

07. Williams 0

08. Sauber 0

09. Racing Bulls 0

10. Alpine 0