Günther Steiner über Sainz: «Er kann warten»

Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: Carlos Sainz wird 2025 in einem guten Auto sitzen

Der frühere Formel-1-Teamchef Günther Steiner ist sich sicher: Carlos Sainz kann sich bei der Entscheidung über sein künftiges Team Zeit lassen. Der Spanier wird nicht ohne gutes Cockpit dastehen, sagt der Südtiroler.

Gleich nachdem Carlos Sainz von der Ferrari-Verpflichtung von Lewis Hamilton erfahren hatte, erklärte der Spanier, der für den siebenfachen Champion Platz machen muss, dass er sich bei der Entscheidung über seine GP-Zukunft Zeit lassen wolle. Das kann er auch, schreibt der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner in seiner Kolumne auf «Formula1.com».

«Carlos Sainz ist einer der wichtigen Figuren auf dem Fahrermarkt», erklärt der 59-Jährige, der sich sicher ist: Der 29-Jährige könnte auch ein Anwärter für einen Platz bei Red Bull Racing oder Mercedes sein. «Carlos weiss auch, dass er eine Option auf den zweiten Platz bei Sauber hat, dem Team, das 2026 das Audi-Werksteam werden wird. Ich denke, sie hätten ihn gerne an Bord», vermutet der Südtiroler.

«Aber Carlos hat keine Eile, er muss nichts unterschreiben, solange nicht klar ist, dass die Türen bei den grossen Teams nicht mehr offen sind. Er hat in diesem Jahr ein Rennen gewonnen und ist in Top-Form. Deshalb ist es verständlich, dass er diese Chance auch bei seinem nächsten Team haben will», betont Steiner.

«Der Platz, den jeder gerne haben würde, ist jener bei Red Bull Racing, aber das Team hat auch keinen Grund, sich bei der Entscheidung zu beeilen, denn Sergio Pérez leistet derzeit grossartige Arbeit. Auch Mercedes ist nicht in Eile. Carlos kann also warten. Am Ende wird er nicht ohne ein gutes Cockpit dastehen. Es stellt sich vielmehr die Frage, wie gut dieses Cockpit sein wird.»

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0