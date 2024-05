Fred Vasseur (Ferrari): Achterbahnfahrt in Miami

​Der Monegasse Charles Leclerc konnte nach einem Dreher zu Beginn des einzigen freien Trainings nicht mehr weitermachen. Nun steht er mit Max Verstappen in der ersten Reihe für den Sprint. Wie geht das?

Die Wege der Formel 1 sind manchmal unergründlich. Was gut beginnt, kann übel enden – fragen Sie am besten mal Lando Norris: Schnellster in Q1 und Q2 in der Sprint-Quali, jetzt auf dem schwachen neunten Startplatz zum kurzen Rennen vom 4. Mai.

Am anderen Ende der Wohlfühlskala: der Monegasse Charles Leclerc. Der fünffache GP-Sieger blieb im einzigen freien Training nach einem Dreher auf der Bahn stehen. Beim Versuch, den Ferrari wieder in Fahrtrichtung zu bringen, überhitzte die Kupplung – aus.

Alle gingen davon aus: Das wird mangels Zeit für ein gutes Set-up nun ganz schwierig für Leclerc. Aber Charles steht jetzt auf Startplatz 2 für den Sprint, nur Max Verstappen war schneller, und so mancher Tifoso wird sich bei aller Freude fragen – wie geht das?

Auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist nicht ganz sicher: «Wir haben schon in China erlebt, wie sich die Dinge von einem Training zum anderen, ja von einem Quali-Teil zum anderen verändern können, je nach Umgebungstemperaturen und Reifenmischungen.»



«Auch heute ging es wieder um Sekundenbruchteile. Da reicht ein Fehler, und schon rutschst du um einige Ränge zurück.»



«Was nun die heutige Quali angeht, so hat sich Charles nach dem unglücklichen Beginn mehr und mehr verbessert, während Norris wohl einen Schnitzer drin hatte, als es um alles ging. Das war ein gutes Training für uns mit Charles auf dem zweiten Platz und Carlos auf Rang 5.»



«Für mich ist es schwer zu sagen, wie das im Sprint weitergeht. Oder im Grand Prix. Wir haben mit den mittelharten und weichen Reifen so gut wie keine Dauerläufe machen können. Wir werden den Sprint als Vorbereitung für den Grand Prix benutzen müssen.»



«Charles hat in der Quali alles richtig gemacht. Carlos war bis zur letzten Kurve auf seinem Niveau.»





Sprint-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,641 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,749

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,876

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,044

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,103

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,161

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,419

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,472

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,476

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,343

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,371

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,379

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,614

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,185

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,267

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,360

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,551

20. Alex Albon (T), Williams, 1:29,858