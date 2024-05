Sauber-Reserve Théo Pourchaire fix in IndyCar-Serie

Théo Pourchaire fuhr in der Formel 2 für ART, holte 2023 den Titel. Er ist Nachwuchsfahrer von Sauber

Vor einem halben Jahr gewann Théo Pourchaire die Formel 2, bekam dann aber kein Cockpit in der Formel 1. Der Sauber-Reservefahrer ist nun Vollzeit von Arrow McLaren in der IndyCar-Serie engagiert worden.

Théo Pourchaire (20) ist ab sofort IndyCar-Pilot!

Arrow McLaren hat bekanntgegeben, dass der französische Nachwuchspilot die volle Saison für das Team in der IndyCar-Serie fahren wird – mit Ausnahme des Indy500, für das er nicht zugelassen ist. Pourchaire hatte zuvor David Malukas kurzzeitig ersetzt, weil der eine Handgelenksverletzung hat. Nun die Vollzeit-Beförderung. Der Vertrag mit Malukas war aufgelöst worden.

Pourchaire holte 2023 in Abu Dhabi für Sauber und ART den Formel-2-Titel. Der Sauber-Juniorfahrer kam dann für die aktuelle Saison jedoch nicht in seinem Mutter-Team unter. Zhou Guanyu und Valtteri Bottas behielten ihre Cockpits, woanders tat sich kein Türchen auf. Erstmals in der Formel-1-Geschichte hatte es von 2023 zu 2024 keine Fahrerwechsel gegeben.

Für 2025 hat Sauber bereits die Verpflichtung von Nico Hülkenberg bekanntgegeben. Dass einer der beiden aktuellen Piloten gehen muss, ist also klar. Aktuell wird im Fahrerlager eher davon ausgegangen, dass Zhou und Bottas beide gehen müssen.

Dennoch öffnet das wohl kein Türchen für Pourchaire. Sauber hätte gern den Noch-Ferrari-Fahrer Carlos Sainz. Pourchaire also in Warteposition - mit schwindenden Aussichten.

Bis sich vielleicht doch noch eine Formel-1-Option bietet, hält sich Pourchaire nun in den USA fit. Seinen Status als Test- und Reservefahrer für Sauber behält er dem Vernehmen nach – auch wenn er weite Teile der Formel-1-Saison in der IndyCar im Einsatz sein wird.

Nach seinem Formel-2-Titel hatte er zunächst den Gang in die japanische Super Formula angekündigt. Nun der Wechsel in die IndyCar-Serie – mit Rückholoption für Sauber in der Formel 1.

Somit geht Pourchaire einen ähnlichen Weg wie Mick Schumacher: Der Deutsche ist Test- und Reservefahrer bei Mercedes, fährt nebenbei aber auch für Alpine in der Langstrecken-WM.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0