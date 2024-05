Lewis Hamilton (Mercedes): Ein Rat für Toto Wolff

​Wer soll Nachfolger von Lewis Hamilton werden im Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz, wenn der Brite Ende 2024 weiterzieht zu Ferrari? Der 103-fache GP-Sieger hat einen Rat für Teamchef Toto Wolff.

Es ist eine der heißesten Fragen im Formel-1-Fahrerlager: Wer sitzt 2025 im zweiten Mercedes-Rennwagen neben George Russell? Lewis Hamilton wird in etwas mehr als einem halben Jahr zum Ferrari-Fahrer, keine einfache Sache, den richtigen Nachfolger zu finden.

Im Fahrerlager des Autodromo Enzo e Dino Ferrari ist Lewis Hamilton darauf angesprochen worden, wen er engagieren würde, hätte er das Sagen. Der 39-jährige Engländer beginnt: «Ganz ehrlich – mir ist nicht klar, was Toto Wolff plant.»

«Aber ich weiß, dass ich mich in dieser Situation für die Jugend entscheiden würde. Wäre das also mein Job, dann würde ich Kimi Antonelli verpflichten.»

Der 17-jährige Italiener absolviert 2024 ein Fahrprogramm mit einem zwei Jahre alten GP-Rennwagen von Mercedes, auf verschiedenen Strecken. Dazu ist er mit Prema in der Formel 2 an der Arbeit, auch hier in Imola.



Verhandlungen laufen auch zwischen Mercedes und Carlos Sainz. Lewis Hamilton diplomatisch: «Jeder kann sehen, welch hervorragender Fahrer Carlos ist. Er wäre für jeden Rennstall eine Bereicherung.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0