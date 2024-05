Red Bull Ring Classics: Motorsport-Unikate in Aktion

Von 7. bis 9. Juni wird beim Red Bull Ring Classics historischer Motorsport zum Leben erweckt. Zu sehen gibt es Rennserien mit Kult-Boliden und Ausstellungen mit seltenen Autos und legendären Filmfahrzeugen.

Das Line-up des Red Bull Ring Classics glänzt mit Serien, die legendäre Boliden in alter Pracht präsentieren – von Formel-1-Autos, Sportwagen und Langstreckenautos bis hin zu Tourenwagen: «The 500 Owners Association Circuit Racing Championship», «Tourenwagen Golden Ära», «CanAm & Sportscars», YTTC, BossGP, NK82-90 sowie der Alfa Revival Cup.

Seltene automobile Juwelen, wie ein Ferrari 246 SP, ein Vixen GT oder ein BMW 635 CSi Gruppe 2 Wide Body, sind ebenso ausgestellt, wie spektakuläre Originale der Filmgeschichte. Aus nächster Nähe – vereinzelt auch auf dem GP-Asphalt in Action – können bewundert werden: Ford Mustang GT 500 «Eleanor» aus dem Film «Nur noch 60 Sekunden», Ford Mustang 1968 aus «Bullitt», General Lee Dodge Charger aus «Ein Duke kommt selten allein«, ein Yenko Camaro aus «Fast & Furious» sowie ein Nachbau des unverkennbaren Minis aus «Mr. Bean».

Offenes Fahrerlager, Pit Lane Walk, Fan Zone

Mit einem Ticket (Vorverkauf: pro Tag 35 Euro, Wochenende 50 Euro, vergünstigte Kinder-Tickets) sichern sich PS-Fans außerdem den Zutritt zum Fahrerlager mit Ausstellungen, Rennwagen im Lego-Format und Oldtimer-Simulatoren sowie zur Fan Zone, wo Legenden Talks, Autogrammstunden und ein DJ für Extra-Highlights sorgen.

Ticketbesitzer haben Zutritt zu allen geöffneten Tribünen und unter dem Motto «first come, first served» auch zu den Pit Lane Walks. Vor Ort können Paddock-Touren sowie Service Road-Touren gebucht werden, die Besucher so nah an die Rennstrecke bringen, wie es sonst nur Pressefotografen und Auserwählten vorbehalten ist.

Alle Informationen zum Red Bull Ring Classics 2024 sowie Tickets gibt es auf der Website des Red Bull Rings.