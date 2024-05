Mercedes: Hamilton benachteiligt? Das sagt Russell

Aufregung unter den Fans von Lewis Hamilton: Vom neuen Heckflügel bei Mercedes gab es nur ein Stück, und das erhielt fürs Monaco-Wochenende George Russell. Wird Hamilton benachteiligt?

2016 beim GP-Wochenende von Russland in Sotschi. Wochenlang kursierte unter Lewis Hamilton-Fans, der Engländer werde bei Mercedes benachteiligt. Die wiederholten Defekte am Silberpfeil von Weltmeister Hamilton liessen im Internet sogar Gerüchte spriessen, wonach es gegen den Briten eine Verschwörung gebe. Mercedes wolle, dass Nico Rosberg Weltmeister werde.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff fand klare Worte: «Wer uns unterstellt, einen Fahrer absichtlich zu benachteiligen, der ist wahnsinnig. Wir tun uns ein wenig schwer damit, Leute ernst zu nehmen, die mit dem Laptop auf der Brust im Bett herumfläzen und beleidigende Nachrichten tippen. Manchmal frage ich mich wirklich, was in solchen Köpfen so vor sich geht.»

Am Monaco-Wochenende 2024 geisterte durch die sozialen Netzwerke, Lewis Hamilton werde bei Mercedes benachteiligt. Denn der neue Frontflügel, den die achtfachen Weltmeister in Monte Carlo dabei hatten, den erhielt George Russell, nicht Lewis Hamilton.

Doch hier gibt es keine Verschwörung, sondern eine ganz einfache Erklärung.

Erstens: Hat ein Team von einem neuen Teil nur ein Stück dabei, erhält in der Regel jener Fahrer dieses Teil, der in der WM besser platziert ist. Das ist George Russell.



Zweitens: George Russell bot Hamilton an, per Münzwurf zu entscheiden, wer den neuen Flügel erhält. Doch Hamilton lehnte ab.



Denn drittens, wie George Russell gegenüber Channel 4 sagte: «Wir haben beide den neuen Flügel im Simulator ausprobiert. Lewis fand das Risiko zu gross, ihn in Monaco zu verwenden, und zwar deshalb, weil in der Quali volle Attacke gemacht wird und ein neues Teil schnell mal beschädigt werden kann.»



«Der kaputte Flügel hätte bedeutet, fürs Rennen auf eine alte Spezifikation wechseln zu müssen, und das hätte gemäss Reglement einen Start aus der Boxengasse bedeutet. Und das will in Monaco keiner. Ich war mir des Risikos bewusst und ging das ein. Lewis wollte das nicht.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0