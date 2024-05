Charles Leclerc (Ferrari): «Vasseur ist der Richtige»

​Ferrari hat einen starken Lauf: In sieben von acht WM-Läufen 2024 auf dem Siegerpodest, mit Carlos Sainz in Australien und Charles Leclerc in Monaco ganz. Leclerc lobt Teamchef Fred Vasseur.

Ferrari ist zur Freude der Tifosi in Form. Der Sieg von Charles Leclerc in Monaco war die Krönung einer bärenstarken ersten Saisonhälfte des 26-Jährigen.

Leclerc wurde Vierter in Bahrain, dann Dritter in Saudi-Arabien, Zweiter in Australien, danach Vierter in Japan und China, es folgten zwei dritte Ränge in Miami und Imola sowie der Sieg beim Heim-GÜ in Monte Carlo. Damit ist Leclerc derzeit WM-Zweiter, 31 Punkte hinter Leader Max Verstappen.

Carlos Sainz wurde Dritter in Bahrain, konnte in Jeddah wegen seiner Blinddarm-Operation nicht fahren, gewann anschliessend in Melbourne, wurde in Japan Dritter, danach gab’s drei fünfte Ränge in Folge (China, Miami, Imola), vor Rang 3 in Monaco.

Charles Leclerc weiss: «Wir haben zugelegt, und ein beträchtlicher Verdienst gebührt Teamchef Fred Vasseur. Seit dem ersten Tag bei uns arbeitet er unermüdlich daran, dass Ferrari in allen Belangen besser wird – um endlich wieder Weltmeister zu werden.»



«Fred hat eine glasklare Vorstellung davon, wie er dieses Ziel erreichen will, und diesen Plan setzt er Schritt für Schritt um.»



«Eine seiner Stärken besteht darin, dass er Schwachstellen erkennt und keine Zeit verliert, sie auszumerzen. Wir stehen in engem Austausch über sein Vorgehen, und ich unterstützt ihn in jeder Hinsicht. Er ist der Richtige für Ferrari, um wieder an die Spitze zu kommen.»





Monaco-GP, Circuit de Monaco

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 2:23:15,554 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +7,152 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +7,585

04. Lando Norris (GB), McLaren, +8,650

05. George Russell (GB), Mercedes, +13,309

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +13,858

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,908

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

09. Alex Albon (T), Williams, +1

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +2 Runden

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +2

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +2

15. Logan Sargeant (USA), Williams, +2

16. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +2

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Unfall

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Unfall

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall



WM-Stand (nach 8 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 169 Punkte

02. Leclerc 138

03. Norris 113

04. Sainz 108

05. Pérez 107

06. Piastri 71

07. Russell 54

08. Hamilton 42

09. Alonso 33

10. Tsunoda 19

11. Stroll 11

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Magnussen 1

18. Gasly 1

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 276 Punkte

02. Ferrari 252

03. McLaren 184

04. Mercedes 96

05. Aston Martin 44

06. Racing Bulls 24

07. Haas 7

08. Williams 2

09. Alpine 2

10. Sauber 0