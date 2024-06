Lando Norris zu Kanada: «Konkurrenz wird stark sein» 04.06.2024 - 07:42 Von Silja Rulle

© LAT Lando Norris in Monaco: Gelb statt Orange. McLaren trat in Monte Carlo mit Senna-Sondershirts und Spezial-Lackierung an

Nach einem punktlosen 2023 in Kanada will McLaren dieses Jahr in Montreal angreifen. Dennoch sind sich Teamchef Andrea Stella und Pilot Lando Norris einig: Die Strecke ist schwierig, die Konkurrenz stark.