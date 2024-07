George Russell: «Mindestens ein Podestplatz lag drin» 07.07.2024 - 19:48 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images George Russell

George Russell erlebte beim Heimspiel in Silverstone ein Wechselbad der Gefühle. Der Brite durfte das Rennen von der Pole in Angriff nehmen, musste am Ende aber einen bitteren Ausfall hinnehmen.