Oscar Piastri (McLaren): Kein Skandal, alles fixiert

​Die McLaren-Stallorder für Lando Norris (Führung zurückgeben an Oscar Piastri) hat nach dem Ungarn-GP hohe Wellen geworden. Aber der 23-jährige Australier sagt: «Das hatten wir alles so besprochen.»

Der Funkverkehr bei McLaren war überaus intensiv in diesem spannenden Grand Prix von Ungarn. Rundenlang gab es Diskussionen mit Leader Lando Norris, wonach er die Führung zurückgeben solle an Oscar Piastri.

Klar hat sich Norris überlegt, ob und wie das vollzogen werden soll. Der Engländer sagte: «Du musst in diesem Sport egoistisch sein. Das hat Priorität. Aber ich gehöre auch zu einer Mannschaft. Es war zum Verrücktwerden im Auto, so viel ging mir durch den Kopf. Natürlich willst du gewinnen, wenn du in Führung liegst. Aber Oscar hat mir in der Vergangenheit einige Male geholfen.»

«Eigentlich wollte ich bis zur letzten Runde warten, bis zur letzten Kurve, aber das Team fand das keine gute Idee – falls es vielleicht noch eine Safety Car-Phase geben würde. Und wenn ich dann nicht mehr die Möglichkeit gehabt hätte, Oscar vorbeizulassen, dann hätte ich wie ein Idiot ausgesehen.»

Was Norris mit keiner Silbe erwähnte: Das Vorgehen von McLaren war am Samstag und Sonntagmorgen vor dem Grand Prix besprochen worden, ausführlich.



Der 23-jährige Piastri nach seinem ersten GP-Sieg: «Ich wusste, ich kann dem Team vertrauen. Es war fair, dass ich die Position zurückerhalten habe. Wir haben das ausgiebig diskutiert am Samstagabend und auch am Rennmorgen. Wie der Grand Prix verlaufen könnte und was wir dann tun. Unterm Strich war es elementar, dass wir einen Doppelsieg einfahren, und genau das haben wir getan.»



«Wir haben Vertrauen ineinander, und dieses Vertrauen basiert auf guter Planung und offenen Gesprächen. Das erzeugt Respekt. Und das schützt uns vor Ärger.»



«Ich habe Verständnis für die Enttäuschung von Lando. Das liegt in der Natur des Racers. Aber ich selber habe nichts falsch gemacht, und Norris vor mir zum Reifenwechsel zu holen, war nicht meine Entscheidung.»



«Letztlich habe ich dieses Rennen am Start gewonnen. Ich kam gut weg und setzte mich an die Innenseite von Lando. Das war das entscheidende Manöver.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:38:01,989 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +2,141 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +14,880

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,686

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,349

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +23,073

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +39,792

08. George Russell (GB), Mercedes, +42,368

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:17,259 min

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:17,976

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:22,460

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

14. Alex Albon (T), Williams, +1

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Hydraulikdefekt





WM-Stand (nach 13 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 265 Punkte

02. Norris 189

03. Leclerc 162

04. Sainz 154

05. Piastri 149

06. Hamilton 125

07. Pérez 124

08. Russell 116

09. Alonso 45

10. Stroll 24

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 22

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 389 Punkte

02. McLaren 338

03. Ferrari 322

04. Mercedes 241

05. Aston Martin 69

06. Racing Bulls 33

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0