Alpine mit Superhelden-Lackierung in Spa 24.07.2024 - 15:55 Von Silja Rulle

© Alpine Die Alpine-Lackierung für Spa

Um einen Hollywood-Film zu bewerben, in dem ein Investor mitspielt, fährt Alpine am Wochenende in Spa mit einer ungewöhnlichen roten Lackierung, die an Ferrari erinnert. An der Motorenabdeckung sind Krallenspuren.