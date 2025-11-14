Lewis Hamilton: Aufschwung im nächsten Jahr?

Ferrari-Star Lewis Hamilton erlebte in seiner ersten Saison in Rot bisher wenige Höhepunkte. Wird es im nächsten Jahr besser laufen? Die Antwort des siebenfachen Weltmeisters auf diese Frage lässt aufhorchen.

Als Lewis Hamilton und Ferrari die Verpflichtung des Rekord-GP-Siegers zu Beginn des Jahres 2024 verkündeten, war die Hoffnung auf eine neue goldene Ära des ältesten GP-Rennstalls der Welt gross. Doch die Träume von der Rückkehr in die Erfolgsspur haben sich bisher nicht erfüllt.

Hamilton konnte zwar bereits in der zweiten WM-Runde in Schanghai mit der Sprint-Pole und dem Sieg im Mini-Rennen glänzen. Abgesehen davon fällt die Erfolgsbilanz des siebenfachen Weltmeisters in diesem Jahr aber eher bescheiden aus.

In den Grands Prix kam der Brite bisher nicht über den vierten Platz hinaus. Vier Mal kreuzte er als erster Verfolger der Top-3 die Ziellinie – in Imola, Spielberg, Silverstone und Austin. Zwei Rennwochenenden verliess er ohne frische WM-Punkte. In Budapest wurde er Zwölfter, beim darauffolgenden Wochenende in Zandvoort landete er in der Streckenbegrenzung und ging deshalb leer aus.

Trotz der bescheidenen Bilanz belegt der 40-Jährige drei WM-Runden vor dem Saisonende den sechsten Tabellenrang und liegt damit direkt hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der in diesem Jahr bereits sieben GP-Podestplätze einfahren konnte. Der Monegasse hat denn auch schon 66 WM-Zähler mehr auf dem Konto als sein neuer Stallgefährte.

Hamilton hat seine Erwartungen angepasst, dennoch hofft er auf einen Aufschwung in den letzten drei Saisonrennen. Aus gutem Grund, denn mit dem GP in Las Vegas steht nun ein Kräftemessen an, in dem Ferrari im vergangenen Jahr die zweitstärkste Kraft war. «Ich hoffe, dass wir das in dieses Jahr übertragen können», sagt der 105-fache GP-Sieger. Und er verspricht: «Wir werden in den nächsten Rennen weiter kämpfen, denn es gibt noch einige Punkte zu holen.»

Geht es um die nächste Saison, in der dank umfassender Regeländerungen neue Autos, Antriebseinheiten und Reifen zum Einsatz kommen werden, bleibt er aber bescheiden. Hamilton sagt: «Ich erwarte nichts anderes, als dass wir immer unser Bestes geben. Ich weiss, dass alle hinter den Kulissen so hart wie möglich arbeiten, um sicherzustellen, dass wir im nächsten Jahr einen guten Start hinlegen.»

Der Ferrari-Star warnt aber im gleichen Atemzug: «Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen werden. Ich drücke die Daumen und hoffe auf das Beste. Ich weiss, dass wir alles geben werden. Aber ich kann nicht sagen, was möglich sein wird.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22