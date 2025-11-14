Steiner über Norris: «Das habe ich nicht erwartet»

Lando Norris hat mit seinem Sieg in Mexiko die WM-Führung übernommen und diese in São Paulo ausgebaut. Der McLaren-Star ist auf dem besten Weg, seinen ersten WM-Titel zu erobern – damit hatten nicht mehr viele gerechnet.

Lando Norris hat sich lange mit der Rolle des ersten Verfolgers von WM-Leader Oscar Piastri begnügen müssen. Doch in jüngster Zeit konnte der Brite zulegen und in Mexiko eroberte er mit dem Sieg auch die Spitzenposition in der WM zurück, die er nach der vierten WM-Runde in Bahrain hatte abgeben müssen.

Mit einem weiteren GP-Sieg und dem Sprint-Triumph in Brasilien konnte er diese ausbauen. Sein Vorsprung auf seinen Teamkollegen auf dem zweiten Platz beträgt drei Runden vor Saisonende 24 Punkte. Dem drittplatzierten Titelverteidiger Max Verstappen aus dem Red Bull Racing-Team fehlen bereits 49 WM-Zähler auf den Tabellenersten.

Der 26-Jährige hat gute Chancen, seine erste WM-Krone zu erobern. Und für seinen jüngsten Auftritt kassierte er viel Lob von den GP-Experten. Auch der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner hält im «The Red Flags»-Podcast fest: «Ich denke, der Rockstar von Brasilien muss Lando sein. Was er in den letzten Rennen gezeigt hat, habe ich nicht erwartet. Er hatte zur Saisonmitte Mühe, aber er hat das Blatt gewendet und ich denke, er ist nun auf bestem Weg, die WM für sich zu entscheiden.»

In São Paulo hat Norris eine fehlerfreie Leistung abgeliefert, betont Steiner: «Er hat das ganze Wochenende hindurch keinen einzigen Fehler gemacht. Und er meinte danach, dass er alle Kritik und Unkenrufe von aussen ausgeblendet hat. Ich denke, das hat er gut getan, denn es gab viel Kritik – auch von meiner Seite. Aber er hat mir das Gegenteil bewiesen, Hut ab dafür!»





São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:32:01,596 h

02. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +10,388 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +10,750

04. George Russell (GB), Mercedes, +15,267

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,749

06. Oliver Bearman (GB), Haas, +29,630

07. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +52,642

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +52,873

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,324

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +53,914

11. Alex Albon (T), Williams, +54,184

12. Esteban Ocon (F), Haas, +54,696

13. Carlos Sainz (E), Williams, +55,420

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +55,766

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +57,777

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +58,247

17. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:09,176 min

Out

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Kollisionsschäden

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollisionsschäden

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Kollision mit Stroll



WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 341

04. Russell 276

05. Leclerc 214

06. Hamilton 148

07. Antonelli 122

08. Albon 73

09. Hülkenberg 43

10. Hadjar 43

11. Bearman 40

12. Alonso 40

13. Sainz 38

14. Lawson 36

15. Stroll 32

16. Ocon 30

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte (Weltmeister)

02. Mercedes 398

03. Red Bull Racing 366

04. Ferrari 362

05. Williams 111

06. Racing Bulls 82

07. Aston Martin 72

08. Haas 70

09. Sauber 62

10. Alpine 22