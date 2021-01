McLaren: Option auf Einstieg ab 2022/23

Nach dem angekündigten Aus von Audi und BMW hat die Formel E einen möglichen Zugang zu vermelden: McLaren hat sich die Option zur Teilnahme gesichert.

McLaren Racing und die Formel E haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die dem Unternehmen aus Woking eine Option an der Teilnahme an der Weltmeisterschaft einräumt – sobald die dritte Generation Rennfahrzeuge in «Season Nine» erstmals an den Start geht.

Die Vereinbarung ermöglicht es McLaren, als eines von maximal zwölf Teams ab der Saison 2022/23 in die Meisterschaft einzusteigen.

Die Formel E musste zuletzt den Ausstieg von zwei deutschen Autobauern hinnehmen: Audi und BMW werden sich nach der anstehenden Saison 7 aus der Elektrorennserie zurückziehen.

McLaren Racing hat sein Interesse an einem Einstieg in das Team- und Hersteller-Line-up der Formel E mit Beginn der neuen «Gen3»-Ära offiziell bekundet. Die dritte Generation der rein elektrischen Fahrzeuge wird ab der Saison 2022/23 am Start stehen und Leistungs- und Effizienzsteigerungen mitbringen.

Darunter: leistungsstärkere, leichtere Autos und Schnellladetechnologie sowie technische und finanzielle Regulierungen, um die Wirtschaftlichkeit für das Business Ecosystem der Formel E aus Teams und Herstellern zu stärken.

McLaren ist eines der erfolgreichsten Unternehmen im Motorsport und kann auf eine lange Erfolgsgeschichte in der Formel 1 sowie in der IndyCar-Serie und Le Mans zurückblicken.

McLaren Applied ist derzeit exklusiver «Gen2»-Batterielieferant der Formel E. Sein Vier-Jahres-Vertrag endet mit Abschluss der Saison 2021/22. Danach wird McLaren Racing prüfen, als Wettbewerber in der Elektro-Meisterschaft anzutreten und damit sein Engagement zu vertiefen.

Die Formel E wird ihren Auftakt in «Season Seven» in Diriyah, Saudi-Arabien, mit zwei Nachtrennen am 26. und 27. Februar um 18:00 Uhr (20:00 Uhr Ortszeit) feiern.

«Dass McLaren Racing sich eine Option auf einen Platz in der

Formel E mit Beginn von ‚Gen3‘ gesichert hat, ist ein Beweis für den Stellenwert unserer Serie. Nachdem bereits einige der größten Namen im Motorsport in der Formel E antreten, freuen wir uns, dass McLaren Racing sich entschieden hat, ebenfalls einen möglichen Einstieg in die Formel E zu prüfen», sagte Seriengründer Alejandro Agag.

«Wir verfolgen die Formel E, ihren Fortschritt und die zukünftige Ausrichtung der Serie bereits seit einer Weile. Dass wir uns die Option auf einen Einstieg sichern konnten und das Auslaufen des McLaren Applied Supplier-Vertrags mit der FIA am Ende von ‚Gen2‘ verschafft uns die nötige Zeit, um zu entscheiden, ob die Formel E für McLaren als zukünftige Wettbewerbsplattform richtig ist», sagte McLaren-Boss Zak Brown.