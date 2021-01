Daniel Abt: So denkt er heute über den Audi-Rauswurf

Daniel Abt hat seine Entscheidung, zurückzutreten, bislang noch nicht bereut. Der 28-Jährige kann sich rückblickend Kritik an Audi nicht verkneifen.

Bis Ende Februar muss sich Daniel Abt noch gedulden, dann ist er zurück in der Formel E. Doch der Deutsche hat die Seiten gewechselt, er wird in der neuen Saison als Experte für Sat.1 fungieren, der Sender überträgt ab diesem Jahr die Elektrorennserie.

Abt hatte bekanntlich seine aktive Rennfahrer-Karriere auf Eis gelegt, und das im Alter von 28 Jahren. Seine letzten Rennen fuhr er im August beim Finale der Formel E in Berlin, nach dem Sim-Racing-Skandal und dem Rausschmiss bei Audi für Nio.

Wie fühlt er sich im «Vorruhestand», zunmindest was den aktiven Motorsport betrifft?

«Es fällt mir nicht so schwer. Das liegt daran, dass ich in den letzten Jahren oft überlegt habe, wie die Zukunft aussieht, wie sich der Motorsport entwickelt», so Abt im ran-Podcast. Er stellte sich stets die Frage, ob es das sei, was er das ganze Leben lang machen wolle. In den vergangenen beiden Jahren gab es viele Tage, an denen er keinen Spaß mehr hatte.

«Für mich ist Spaß extrem wichtig. Sonst kann man mir zahlen, was man will, dann bringt es nicht so viel. Nur gutes Geld verdienen kann es nicht sein», sagte er.

«Im GT-Sport rumeiern, um noch irgendwo Auto zu fahren», wollte er auch nicht. Der Vorteil: Er konnte sich im Kopf vorbereiten, da klar war, dass sein Vertrag nach der Saison 6 ausläuft und es mit einer Zukunft bei Audi sowieso schlecht aussah. Der Rauswurf nach dem Skandal hat das absehbare Ende also im Grunde vorgezogen.

«Es ist also nicht so, dass es ein harter Cut war und ich ins kalte Wasser gefallen bin. Jetzt habe ich voll Bock, etwas Neues zu machen», sagte er.

Das, was im vergangenen Jahr passierte, hat er abgehakt. Eine Lehre war es trotzdem. «Das zeigte mir die Grundeinstellung, die vorherrscht. Ich wurde medial in eine Ecke gedrängt, als ich hätte ich jemanden umgebracht oder einen Amoklauf begangen – so war tatsächlich das Ausmaß – da dachte ich mir: ‚Das kann es nicht sein. Da bin ich dann falsch am Platz‘», sagte Abt.

Kritik an Audi kann er sich nicht verkneifen. «Und wenn ich vor dem Schiedsgericht stehe und mein Arbeitgeber auch noch so tut, als hätte ich jemanden umgebracht, dann fühle ich mich nicht richtig in der Situation. Manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn sich Dinge ändern und auch hart passieren», so Abt.

Dass nach dem angekündigten Audi-Ausstieg nach der kommenden Saison ein wenig Genugtuung dabei ist, kann er sich ebenfalls nicht verkneifen. «Wenn man die Leute sieht, die alle beteiligt waren oder die Entscheidungen getroffen haben, dann muss sich sagen, da habe ich ein paar gesehen, die deutlich unglücklicher aussahen als ich.»