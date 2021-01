Extreme-E-Duell Hamilton vs. Rosberg auf P7 MAXX

ProSiebenSat.1 hat sich die nächste Rennserie geschnappt. Nach der DTM und der Formel E überträgt die Sendergruppe auch die neue Extreme E.

ProSieben MAXX wird die neue Rennserie Extreme E ab April 2021 live und exklusiv im deutschen Fernsehen und im Livestream auf ran.de übertragen. Das gaben die Verantwortlichen am Montag bekannt.

Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, habe mit der Extreme E geschlossen, heißt es von der Sendergruppe. Bei ProSiebenSat.1 werden bereits die DTM (seit 2018) und die Formel E (ab 2021) übertragen.

Daniel Rosemann, Senderchef ProSieben MAXX: «Die Extreme E verbindet spektakulären Rennsport mit bester Unterhaltung und dem ernsten Thema Klimawandel. Ein gleichermaßen ungewöhnlicher wie völlig neuer Ansatz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu thematisieren. Und genau deshalb ist die Serie wie gemacht für ProSieben MAXX und eine perfekte Erweiterung unseres Sport-Programms.»

Nico Rosberg, Gründer und CEO von Rosberg Xtreme Racing: «Der Start der allerersten Extreme E-Saison rückt näher und ich freue mich, dass sie auf ProSieben MAXX in meinem Heimatland Deutschland ausgestrahlt wird. Während die Rennen extrem spannend zu beobachten sein werden, ist einer der größten Reize der Meisterschaft für mich die Umwelt- und Cleantech-Elemente, die mir sehr am Herzen liegen. Es ist fantastisch, dass ProSieben MAXX auch diese Geschichten überträgt und die Menschen in Deutschland durch die Kraft des Fernsehens für die Klimakrise sensibilisiert.»

Rosberg trifft mit seinem Team im Rahmen der neuen Serie auf seinen alten Widersacher Lewis Hamilton, der ebenfalls ein eigenes Teams ins Rennen schickt. Auch Abt Sportsline ist in der Extreme E am Start, insgesamt mischen neun Teams mit.

Extreme E ist eine radikale neue Offroad-Rennserie, die vom selben Team wie die Formel E gegründet wurde und elektrische SUVs und futuristische Technologien in einigen der abgelegensten und extremsten Umgebungen der Welt zeigt. Die globale Reise mit fünf Rennen wird die Sportplattform nutzen, um Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Gleichstellung zu fördern.

Ziel der Serie ist es, die Auswirkungen des Klimawandels in einigen der entlegensten Umgebungen der Welt herauszustellen, die Einführung von Elektrofahrzeugen zu fördern, um den Weg für eine kohlenstoffarme Zukunft zu ebnen, und weltweit die erste Plattform für gleichberechtigten Motorsport darzustellen.

Extreme E ist die erste Sportart, die aus einem sozialen Grund heraus entwickelt wurde. Sie zielt darauf ab, die Umweltbelastung zu minimieren, aber das Bewusstsein für diese Problematik zu maximieren. Sie fährt an Orten, die bereits durch den Klimawandel beschädigt oder betroffen sind und führt die Fans an die dringlichsten Probleme unseres Planeten heran. Darüber hinaus unterstützt Extreme E die Automobilindustrie bei der Entwicklung zukunftsweisender Technologien, wobei der Rennsport als Plattform für Straßeninnovationen dient, die den Wandel zu nachhaltiger Mobilität beschleunigen.

Extreme E 2021

Wüste: Sharaan, Saudi-Arabien (3./4. April)

Ozean: Lac Rose, Senegal (29./30. Mai)

Arktis: Kangerlussuaq, Grönland (28./29. August)

Regenwald: Santarém, Brasilien (23./24. Oktober)

Gletscher: Ushuaia, Argentinien (11./12. Dezember)