Melsungen: Niederländer dominieren Solos und Gespanne

Das Maß aller Dinge beim Grasbahnrennen in Melsungen war bei den Solisten der Niederländer Dave Meijerink. Seine Landsleute Wilfred Detz/Bridget Portijk dominierten die Gespannkonkurrenz.

Nach zwei Jahren witterungsbedingtem Pech konnte diesmal in Melsungen endlich wieder ein komplettes Rennen ausgefahren werden. Stephan Katt, der bei den Internationalen Solisten auf der Grasbahn an der St. Georgs-Brücke Zweiter wurde, lobte am Ende den Veranstalter, den MSC Melsungen, in den höchsten Tönen. «Das war heute eine tolle Veranstaltung, die Bahn war super und das Zeittiming höchst lobenswert, da könnte sich die FIM mal eine Scheibe von abschneiden.»

In gerade mal zweieinhalb Stunden brachten die Melsunger 25 Rennläufe über die Bühne und das ohne negative Zwischenfälle. Respekt.

Nachdem es in den beiden Jahren zuvor in Melsungen jeweils stark geregnet hatte und die Veranstaltung am Sonntagmittag abgesagt werden musste, schauten die MSC-Verantwortlichen diesmal wieder auf die Wettervorhersagen und gen Himmel. In den Tagen zuvor hatte es geregnet und am Samstag war es dann erst stark bewölkt, aber danach schien auch die Sonne.

Als alle Läufe in den Klassen I-Solo, I-Seitenwagen, B-Solo, B-Seitenwagen sowie den Enduros absolviert waren, setzten wieder Regenschauer ein. Der Wettergott war diesmal mit den Nordhessen im Schwalm-Eder-Kreis.

Zum Sportlichen: Die mit nur sechs Fahrern besetzte Klasse der Internationalen Solisten wurde eindeutig von Dave Meijerink dominiert. Der Niederländer war eine Klasse für sich. Er gewann alle vier Läufe vor Stephan Katt aus Neuwittenbek und Daniel Spiller aus Nürnberg auf den Plätzen zwei und drei.

Die Brüder Fabian und Timo Wachs vom MSC Werlte kamen auf den Ränge vier und sechs ein. Mario Niedermeier aus Langquaid wurde Fünfter. Er hatte Pech und konnte wegen eines technischen Defekts im letzten Lauf nicht mehr antreten.

Die Internationale Gespannklasse war mit elf Teams recht stark besetzt. Wie eine Woche zuvor in Werlte waren Wilfred Detz und seine Beifahrerin Bridget Portijk unschlagbar. Das niederländische Duo nutzte vor allem klug die Außenbahn mit dem vollen Grip am Hinterrad.

Zweite wurde das Clubgespann des MSC Melsungen, Manuel Meier aus Berghaupten und seine 17-jährige Beifahrerin Lena Siebert aus dem Melsunger Ortsteil Röhrenfurt. Sie konnten im Finale ihre ärgsten Konkurrenten, Markus Brandhofer/Sandra Mollema vom AMC Haunstetten, in Schach halten, die Dritte wurden.

Ergebnisse Grasbahnrennen Melsungen:

I-Solo: 1. Dave Meijerink (NL), 20 Punkte. 2. Stephan Katt (D), 16. 3. Daniel Spiller (D), 12. 4. Fabian Wachs (D), 6. 5. Mario Niedermeier (D), 5. 6. Timo Wachs (D), 1.

I-Seitenwagen: 1. Wilfred Detz/Bridget Portijk (NL), 20 Punkte. 2. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 18. 3. Markus Brandhofer/Sandra Mollema (D/NL), 16. 4. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D),12. 5. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 8. 6. Jens Lorei/Jack Düringer (D), 8. 7. Nicole Standke/Jeanette Kraschitzer (D), 7. 8. Remi Valladon/Lauryna Faget (F), 7. 9. Imanuel Schramm/Mika Bacher (D), 6. 10. Klaas Kregel/Jurgen Kramer (NL), 2. 11. Andreas Horn/Alexander Herrmann (D), 1.