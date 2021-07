Karsten Wolf über Nürburgring und IDM-Vorschläge 2022

Das Team GERT56 wird erstmals mit Julian Puffe und Toni Finsterbusch gemeinsam antreten. Teamchef Karsten Wolf und sein Team sind gerüstet für den strammen Zeitplan. Doch er sieht Verbesserungspotential für IDM-Zukunft.

«Der Nürburgring ist ja jetzt das erste von zwei Renn-Wochenenden, die wir gleich hintereinander fahren», erklärt Julian Puffe vor der Abreise an den Nürburgring. «Danach steht mit Schleiz schon gleich mein Heimrennen an. Wir waren im Vorfeld nochmals testen. Mit dem gesamten Team und auch mit den Fahrwerksleuten. Dabei haben wir noch Mal einige Sache durchprobiert und haben viel Positives mit heimgenommen. Ein paar Hausaufgaben haben wir natürlich auch mit in die Werkstatt nach Pirna genommen. Unsere Mannschaft hat die Zeit bis zum Nürburgring genutzt, um die Daten nochmals genau zu analysieren und etwas zu finden, damit das Gefühl auf dem Motorrad besser wird.»

Während sich sowohl Puffe als auch sein Teamkollege Finsterbusch in der IDM Superbike schon bestens auskennen, ist für das Team GERT56 noch alles neu, nachdem sie 2021 erstmals eine komplette IDM-Saison fahren und sich aus der Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückgezogen haben. Jetzt kommt mit der IDM auf dem Nürburgring eine Zweitages-Variante der Meisterschaft im Rahmen des TruckGP, von da aus macht sich die Mannschaft mit einem Abstecher in die Werkstatt auf den Weg nach Schleiz. Nachtschichten nicht ausgeschlossen. Zwischen LKW einladen und der Abfahrt in die aktuell vom Unwetter gebeutelten Eifel fand der Teamchef noch Zeit für ein SPEEDWEEK.com-Interview.

SPEEDWEEK.com: Für euch als Team werden die kommenden zwei Wochenende schon eine Art Bewährungsprobe, oder?

Karsten Wolf: «Die Terminlegung ist unglücklich, zumal die beiden Rennen auch geografisch weit auseinanderliegen. Zudem gibt es in Schleiz keine Boxenanlage, so dass die Vorbereitungen mit einer Zeltinfrastruktur aufwendiger sind, wie bei anderen Rennstrecken. Als Privatteam haben wir alle Jobs und uns bleiben genau drei Abende und Nächte, um alles für die IDM in Schleiz wieder frisch zu machen. Bleibt zu hoffen, dass wir vom Nürburgring keine großen "Baustellen" mitbringen.»

Wie würdest du dir da für die Zukunft wünschen?

«Hier muss sich der Promoter in Zukunft mehr dem semiprofessionellen Charakter der Teilnehmer anpassen. Ich halte neun Rennwochenenden für die IDM sowieso für nicht zielführend, sind doch die Logistikkosten und der Zeitaufwand enorm. Mein Vorschlag wären sechs bis sieben hochwertige Rennwochenenden, diese aber aufgewertet mit einem verkürzten Quali-Race am Samstag mit halben Punkten und zwei Rennen am Sonntag. Zum einen bekommen die Zuschauer schon am Samstag Renn-Action, zum anderen kommen bei geringerem Gesamtaufwand sogar mehr Rennen zusammen, um einen würdigen Meister zu küren. Somit könnte man auch Terminüberschneidungen mit der EWC vermeiden, wo viele IDM-Piloten engagiert sind. Dies täte beiden Serien gut und würde nicht zu Situationen, wie aktuell bei Florian Alt führen.»

Der Zeitplan am Samstag mit drei Mal Training und dem ersten Rennen ist ziemlich heftig. Seid ihr auf diesen Ritt vorbereitet?

«Das wiederum ist gar kein Problem, das sind wir aus der EWC gewohnt. Der Donnerstag z.B. vor einem 24-Stunden-Rennen bestand aus einem zweistündigen freien Training, dem ersten Qualifying am Nachmittag und am Abend dann nochmal 90 Minuten Nachtraining. Und das alles mit zwei Bikes und bis zu vier Fahrern. Da war es eher schwierig, die Lücke für die Nahrungsaufnahme zu finden. Klar darf an dem Samstag jetzt nicht viel schiefgehen, doch da vertraue ich auf meine erfahrene und abgeklärte Truppe.»

Hast du nicht doch ein wenig Sehnsucht und wärst auch gerne in Estoril bei der EWC?

«Ehrlich gesagt, nein. Ich bin jemand, der, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, diesen Weg konsequent mit dem Blick nach vorn geht. Ich mache mir immer Gedanken über das, was ich tue und achte sehr darauf, wie sich der Wettbewerb entwickelt und was für mein Team der beste Weg ist, um Leidenschaft und das familiäre und berufliche Leben in einer vernünftigen Balance zu halten. Die fünf Rennen der EWC 2019 mit dem Überseetrip nach Malaysia kurz vor Weihnachten, haben uns die Grenzen des Machbaren aufgezeigt. Die Entscheidung über den Ausstieg aus der EWC wurde im Januar 2020 auf einem Teammeeting gefällt, gepaart mit einem klaren Konzept für die Zukunft. Die IDM mit der kürzeren Renndauer und den reduzierten Reisezeiten vereinfacht vieles logistisch. Zudem haben wir das Gefühl, dass die Serie sehr performant ist und das Potential hat, Europas stärkste Superbike-Serie zu werden. Vermissen tue ich immer nur Menschen und Freunde, wie z.B. die Leute von BMW Motorrad Motorsport, Bolliger und YART, mit denen uns enge Freundschaften verbinden und denen wir für Estoril die Daumen drücken. Zum anderen muss man sagen, dass wir im IDM-Paddock freundlich aufgenommen wurden und uns pudelwohl fühlen.»