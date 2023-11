Denis Hertrampf hält an Vladimir Leonov für 2024 fest

Auch wenn es in der IDM Superbike für den ehemaligen WM-Piloten aus Russland dieses Jahr nicht so geschmeidig lief und das Podest 2023 weit weg war, möchte das Yamaha-Duo weitermachen.

Vladimir Leonov vom Team um Denis Hertrampf hat mit seiner Yamaha R1 in der IDM Superbike zwar regelmäßig gepunktet, doch an seine Erfolge aus der Vergangenheit konnte der Mann aus Moskau in dieser Saison der IDM Superbike 2023 nicht anschließen. Insgesamt sammelte der ehemalige WM-Pilot 69 Punkte und landete damit im Endergebnis auf Platz 13.

Auch wenn die abgelaufene Saison nicht so prickelnd verlief, möchte Teamchef Denis Hertrampf den eingeschlagenen Weg mit Leonov in der IDM Superbike 2024 weiterbeschreiten. «Wir haben schon darüber nachgedacht», meint Hertrampf, «und steigen jetzt mal in die Planung ein. Der Schulterschluss mit Hersteller Yamaha steht.» Wie das genau ausschaut, bleibt abzuwarten. Denn es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Marvin Fritz zusammen mit seinem EWC-Teamchef Mandy Kainz in die IDM Superbike 2024 einsteigen könnte. Und erst dann wird man sehen, wie Yamaha seine Gunst zwischen den IDM-Teams verteilt.

Während Hertrampf ein Wiedersehen mit Leonov plant, hat Daniel Kartheininger seine Laufbahn mit dem Finale auf dem Hockenheimring beendet. «Wir werden in Absprache mit Yamaha in kommenden Jahr auch wieder in verschiedenen Klassen antreten», erklärt Hertrampf. «Wir haben uns in diesem Jahr weiterentwickelt und auch innerhalb des Teams einiges verändert. Also das Gesamtpaket verfeinert. Auf die neue Elektronik haben wir uns eingestellt. Auch bei der Art der Arbeit und bei der Vorbereitung haben wir etwas getan.»

«Wir konnten im Vorfeld der IDM 2023 leider nicht so testen wie wir wollten», so Hertrampf. Denn auch für Leonov hat der Krieg zwischen Russland und der Ukraine negative Konsequenzen. Möchte er von seiner Heimatstadt Moskau zur IDM oder in andere europäische Länder reisen, ist der Weg umständlich. Denn Direktverbindungen gibt es nicht und man muss oft lange Umwege in Kauf nehmen. Zu dem tat sich Leonov bei verschiedenen Rennen schwer. Beim Sachsenring ging es nach einem Ausrutscher gleich mit einem dicken Knie los. Beim Rennen auf dem Schleizer Dreieck fuhren noch üble Erinnerungen aus dem Vorjahr mit, als sich Leonov eine langwierige Handverletzung zugezogen hatte. Am Red Bull Ring und beim Finale wurde der Yamaha-Pilot jeweils von einem fiebrigen Infekt gebeutelt.

«Aber ich möchte gerne mit ihm weitermachen», versichert Hertrampf. «Und dazu wollen wir eventuell noch ein zweites Motorrad einsetzen, mal sehen.»

IDM Superbike 2023 Endstand nach 14 Rennen

1. Florian Alt (D/Honda) 221 Punkte

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 Punkte

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 Punkte

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 Punkte

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 Punkte

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 Punkte

7. Bastien Mackels (B/Yamaha) 140 Punkte

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 Punkte

9. Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 Punkte

10. Leandro Mercado (ARG/Kawasaki) 84 Punkte

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 Punkte

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 Punkte

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 Punkte

14. Daniel Kartheininger (D/Yamaha) 59 Punkte

15. Colin Velthuizen (NL/BMW) 52 Punkte