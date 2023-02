Valentino Rossi in Bathurst auch im Stream zu sehen 04.02.2023 - 16:14 Von Oliver Müller

© SRO Motorsports Group In diesem BMW M4 GT3 fährt Valentino Rossi

Beim Saisonauftakt 2023 der Intercontinental GT Challenge in Bathurst ist auch Valentino Rossi am Start. Er fährt einen BMW M4 GT3 vom belgischen Team WRT. So gibt es die Rennaction aus Bathurst im Livestream.