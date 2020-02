Produkte

Heiligs Blechle! Suzuki GSX-R 1000 gibt’s nicht mehr!

Wovon viele ausgingen, ist nicht passiert: Die Suzuki GSX-R 1000, das Supersport-Flagschiff der Marke, ist derzeit nur nach Euro 4 homologiert. 2020er Modelle gibt’s derzeit in Deutschland nicht.

Überraschend kam das nicht: Seit dem 1. Januar 2020 gilt für alle Motorräder, die neu in Verkehr gesetzt werden, Euro 5. Das bedeutet für die Hersteller, die seit längerem produzierte Modelle im Programm behalten wollen, dass sie diese bis Ende 2019 nach Euro 5 neu homologieren mussten.

Das hat Suzuki im Falle der GSX-R 1000 bisher unterlassen. Das bedeutet nun nicht, dass es gar keine solchen Neufahrzeuge mehr geben wird. Händler, welche noch neue 2018er oder 2019er Modelle im Showroom haben, mussten diese zwischenzeitlich anmelden, was meist per Tageszulassung erfolgt. Diese Fahrzeuge sind zwar neu, gelten gesetzlich als gebraucht und dürfen darum weiterhin angemeldet werden.

Etwas anders ist die gesetzliche Lage in der Schweiz, da ist das Importdatum massgebend. Alle Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar 2020 importiert wurden, dürfen ohne Zeitlimite als Neufahrzeug in Verkehr gebracht werden, auch wenn sie nur Euro 4 erfüllen.

In Deutschland wie in der Schweiz wird die GSX-R 1000 als Neufahrzeug immer rarer und still und leise aus dem Modellprogramm verschwinden. Ein Nachfolgemodell ist bei Suzuki erst auf 2023 oder 2024 geplant. So lange werden sich nur die allereingefleischtesten Suzuki-Fans vertrösten lassen.