Ronny Lekl-Kalender: Limitiertes Weihnachtsgeschenk

Der deutsche Rennsport-Fotograf Ronny Lekl hat trotz der Corona-Pandemie ein nahezu perfektes Weihnachtsgeschenk für MotoGP-Fans auf den Markt gebracht.

In der Weihnachtszeit sind viele Race-Fans auf der Suche nach passenden Geschenke für ihre Liebsten. Eine Quelle ist Ronny Lekl von der Fotoagentur GP-photo.de. Der renommerte GP-Fotograf stellt seit Jahren stylische MotoGP-Jahreskalender zusammen.

Einer besondere Attraktion ist in diesem Advent ein ganz spezieller MotoGP-Wandkalender für das Jahr 2021, den Lekl in der limitierten Stückzahl von 100 Exemplaren aufgelegt hat. Es handelt sich dabei um eine Art-Work-Edition, im Format DIN A2 und in Form von edlen Grafiken.

Jeder dieser MotoGP-Kalender ist nummeriert und signiert. Auf dem Cover ist Valentino Rossi in einer seiner typischen Posen vor dem Start zu sehen. Im Kalender sind MotoGP-Asse wie Marc Márquez, Valentino Rossi, Jack Miller, Andrea Dovizioso, Joan Mir, Alex Rins, Johann Zarco, Maverick Viñales, Aleix Espargaro, Miguel Oliveira und Brad Binder enthalten.

Der signierte Art-Wort-Kalender für 2021 ist zum Preis von 39.95 Euro zu beziehen. Interessenten erfahren Einzelheiten im Webshop auf GP-photo.de

Übrigens: Lekl hat seit Jahren auch fetzige Kaffee-Tassen mit edlen Fotos in seinem Programm. Dazu kommen – auf Grund der weltweiten Corona-Pandemie – auch stylische Mund-Nasenschutz-Masken, zum Beispiel mit den Grafiken von Valentino Rossi oder Franco Morbidelli. Weiters zu bekommen sind bei gp-photo.de auch Hoodies oder Wanduhren mit MotoGP-Motiven.