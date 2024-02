QJ Motor: Neuer Importeur auch für die Schweiz

Die französische Firma Sima übernimmt den Vertrieb des chinesischen Herstellers QJ Motor und dessen Marken Benelli, Keewy und MBP für Frankreich, die Schweiz und die Benelux-Staaten.

Am Motorsport interessierte SPEEDWEEK-Leser – also alle – haben QJ Motor spätestens mit der Ankündigung des chinesischen Herstellers, 2024 mit der GSR800 in die Supersport-WM einzusteigen, vertieft zur Kenntnis genommen. Schon zuvor war QJ Motor als Sponsor von Avintia Racing und Gresini Racing in der Moto3- und Moto2-WM auf der Rennsport-Bühne erschienen.

Nun will QJ Motor seine Präsenz in Europa weiter ausbauen und hat sich dafür mit der französischen Firma Sima zusammengetan. Die Sima vertreibt auf dem Heimmarkt die Motorräder von Royal Enfield, Moto Morini und Hyosung und lässt unter der Eigenmarke Mash in Frankreich entwickelte Motorräder in China fertigen.

Mit der Übernahme des Vertriebs von QJ Motor samt Keeway und Benelli in Frankreich, der Schweiz, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden baut Sima seine Geschäftstätigkeit aus. Bislang wurde Benelli in der Schweiz von der belgischen Alcopa-Gruppe vertrieben.

QJ Motor ist das europäisierte Kürzel von Qianjiang Motorcycle, einem der grössten Motorradhersteller in China, und baut mit 14.000 Angestellten Motorräder und Roller der Marken Qianjiang, Keeway und Benelli, darüber hinaus werden Motorräder der österreichischen KSR-Gruppe gefertigt.

Eine Partnerschaft mit MV Agusta zum Bau einer Reise-Enduro mit 550 ccm ist stillgelegt, von einem Superbike mit Vierzylindermotor von MV ist ausser Bildern nichts zu sehen. QJ Motor gehört zur chinesischen Geely Holding, die ihrerseits unter anderem an Lotus, Smart, Proton, Polestar und Volvo beteiligt ist.