BMW rudert zurück: Motorrad Days wieder in Garmisch

2024 wieder in Garmisch: Die BMW Motorrad Days

Nach zwei Veranstaltungen in Berlin werden die vom Werk organisierten BMW Motorrad Days wieder da stattfinden, wo sie während 18 Jahren den grössten Erfolg hatten: In Garmisch-Partenkirchen.

Im Juli 2019 fand die grosse Feier der BMW-Motorradfahrer letztmals in Garmisch statt. Dann kam Corona, und das Symposium für die weiss-blaue Lebensfreude auf zwei Rädern musste 2020 und 2021 abgesagt werden. 2022 fand das Treffen dann erstmals in Berlin statt – mit dramatischem Besucherschwund.

«Die Entscheidung «BMW Motorrad Days goes Berlin» wurde mit dem Ziel getroffen, für die Zukunft neue Wege der Markenentwicklung einzuschlagen, neue Konzepte zu entwickeln und den BMW Motorrad Days auf diese Weise weitere starke Impulse zu geben. Gleichzeitig stellt Berlin eine ideale Plattform für moderne urbane Mobilitätskonzepte auch auf zwei Rädern dar», begründete BMW damals den Entscheid, die überaus erfolgreiche Veranstaltung grundlos umzukrempeln.

Nach einem weiteren Flop 2023 und ohne geringste Aussicht, in Berlin jemals wieder an den einstigen Stellenwert der Motorrad Days anknüpfen zu können, wurde nun halboffiziell bekannt, dass die BMW Motorrad Days von 28. bis 30. Juni 2024 in Garmisch-Partenkirchen stattfinden werden. Damit zeigt Markus Flasch, seit November 2023 Leiter von BMW Motorrad, den Mut, eine falsche Entscheidung zu korrigieren. Auf der Homepage des BMW-Club Garmisch-Partenkirchen ist bereist das Programm veröffentlicht.

Eine Pressemeldung von BMW gibt es dazu noch nicht, und die bekannt virtuose Presseabteilung ist nicht zu beneiden. Sie dürfte derzeit an der unmöglichen Aufgabe tüfteln, den Fehlentscheid des Umzugs nach Berlin mittels sprachlicher Pirouetten in einen Erfolg umzudeuten, der mit der Rückkehr nach Garmisch in eine strahlende Zukunft fortgeführt wird.