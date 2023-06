Livestream: Wer erobert die Plätze im Langbahn-GP?

Der ehemalige Vizeweltmeister Michael Härtel will zurück in den Grand Prix

In Südfrankreich geht es am Samstag um die Qualifikation für die Langbahn-Weltmeisterschat 2024. Gleich mehrere GP-Fahrer möchten ihren Platz sichern, während andere neu in die Topliga wollen.

Gleich elf Fahrer, die in diesem Jahr bereits in der Langbahn-Weltmeisterschaft im Einsatz waren, werden am kommenden Samstagabend auf der Grasbahn im französischen La Reole versuchen, sich frühzeitig ihren Platz im Grand Prix 2024 zu sichern. Neben den deutschen Langbahn-WM-Teilnehmern Max Dilger und Stephan Katt findet sich auch Daniel Spiller im Line-up, der in Herxheim beim WM-Auftakt dabei war und für den Challenge eine Wildcard erhalten hat. Als vierter Deutscher ist Michael Härtel dabei und strebt seine Rückkehr in die Weltmeisterschaft an. Der Deutsche Langbahnmeister von 2019 fuhr bereits von 2014 bis 2018 fünf Jahre im Grand Prix und gewann 2017 Silber.

Zu den Fahrern, die sich mit einer Top-Fünf-Position ihren Platz in der WM 2024 sichern können, gehören mit Josef Franc und Chris Harris auch die GP-Sieger der Rennen in Herxheim und Ostrowo. Sollte die Situation eintreten, dass sich Fahrer doppelt qualifizieren, es also im Grand Prix in die Top-6 und im Challenge in die Top-5 schaffen, rücken Piloten aus dem Challenge nach.



Das Rennen wird am Samstagabend von tapesup.tv im kostenpflichtigen Livestream gezeigt.

Line-up Langbahn-GP-Challenge La Reole/F:

1 Paul Cooper (GB)

2 Max Dilger (D)

3 Jordan Dubernard (F)

4 Josef Franc (CZ)

5 William Kruit (NL)

6 Chris Harris (GB)

7 Stephan Katt (D)

8 Dave Meijerink (NL)

9 Daniel Spiller (D)

10 Tero Aarnio (FIN)

11 Andrew Appleton (GB)

12 Mika Meijer (NL)

13 Jake Mulford (GB)

14 Gaetan Stella (F)

15 Kenneth Kruse Hansen (DK)

16 Michael Härtel (D)

17 Mathias Tresarrieu (F)

18 Henri Ahlbom (FIN)

19 Hynek Stichauer (CZ)

20 Jacob Bukhave (DK)

Reserve 21 Steven Labouyrie (F)

Reserve 22 Gabriel Dubernard (F)