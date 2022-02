Xavi Forés: Doppelrolle bei Pramac Racing

Nach fünf Jahren kehrt Xavi Forés ins MotoGP-Paddock zurück. Zusammen mit Kevin Manfredi wird er im Pramac Team den MotoE-Cup bestreiten. Zudem steht er den Pramac-Stars Jorge Martin und Johann Zarco beratend zur Seite.

Als Avintia Ducati-Ersatzfahrer hatte Xavi Forés beim Misano-GP 2016 nur einen kurzen MotoGP-Ausritt, bei dem der Spanier jedoch nicht die Zielflagge sah. Zuletzt war er in die British Superbike-Meisterschaft unterwegs, in diesem Jahr kehrt der 36-jährige Spanier zurück ins MotoGP-Paddock. «In meiner Sportkarriere beginnt eine neue Ära. Nach einigen schwierigen Monaten freue ich mich, mitteilen zu können, dass ich Teil vom Octo Pramac Team im MotoE-Weltcup sein werde», verkündete Fores.

Sein Teamkollege wird Kevin Manfredi, der im Vorjahr in der Supersport-WM unterwegs war. Der Italiener freut sich auf die neue Herausforderung: «Für mich wird es in dieser Kategorie und mit dem Motorrad eine völlig neue Erfahrung. Aber ich habe Herausforderungen immer geliebt. Ich muss in dieser Saison viel lernen, doch ich bin mir sicher, mithilfe des Teams einen guten Job zu machen.» Neben dem MotoE-Weltcup wird Manfredi außerdem in der Langstrecken-WM und der italienischen Superbike-Meisterschaft zu sehen sein.

Für Forés wird die MotoE nicht sein einziges Betätigungsfeld bleiben, wie er auf seiner Facebook-Seite verriet: «Zusätzlich werde ich im Pramac MotoGP Team als Riding Coach mit den zwei großen Namen Jorge Martin und Johann Zarco zusammenarbeiten», freute sich der Spanier.

Ihren ersten Rollout auf den Energica-Bikes werden die 17 MotoE-Piloten am 7. März in Jerez haben, wo knapp zwei Monate später auch der Saisonauftakt stattfinden wird.



MotoE-Tests 2022

07. bis 09. März: Jerez/Spanien

11. bis 13. April: Jerez/Spanien

Der provisorische MotoE-Kalender 2022

30. April: Jerez/Spanien

01. Mai: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

15. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Mugello/Italien

29. Mai: Mugello/Italien

25. Juni: Assen/Niederlande

26. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: KymiRing/Finnland

10. Juli: KymiRing/Finnland

20. August: Red Bull Ring/Österreich

21. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Misano/Italien

04. September: Misano/Italien