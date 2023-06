Lukas Tulovic (16.): «Habe viel aufzuholen» 25.06.2023 - 13:58 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Lukas Tulovic

Lukas Tulovic ging in Assen beim letzten Moto2-Rennen vor der Sommerpause erneut leer aus. Der Deutsche aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team will gestärkt in die zweite Saisonhälfte starten.