Erster Pirelli-Test am Tag nach dem Catalunya-GP

Der Reifenwechsel von Dunlop zu Pirelli ist nicht mehr aufzuhalten. Dunlop lässt zwar die Verträge von den Anwälten prüfen, aber der erste Pirelli-Test findet bereits am 4. September statt.

Am Donnerstag hat WM-Promoter Dorna bestätigt, dass Pirelli nach der Saison 2023 neu die Rolle des Rennreifen-Alleinausrüsters für die kleinen GP-Klassen übernehmen wird. Die Verlautbarung war bereits für das Assen-Wochenende vorgesehen, aber sie verzögerte sich aus zwei Gründen. Erstens drohten die Dunlop-Manager mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung, wenn das Ende der Zusammenarbeit so früh angekündigt werde. Zweitens musste der Wortlaut des Press Releases im Pirelli-Konzern in Italien zu Wochenbeginn noch abgestimmt und geprüft werden.

Dunlop ist als langjähriger Partner von WM-Promoter Dorna alles andere als begeistert über die frühe Bekanntmachung, denn jetzt könnten manche Reifenmonteure- und Techniker frühzeitig abspringen und zu Pirelli wechseln.Pirelli wird im GP-Fahrerlager exklusiver Reifenlieferant für die Klassen Moto2 und Moto3 von 2024 bis inklusive 2026. Auch der Red Bull Rookies-Cup wird nach 2023 mit Pirelli-Reifen ausgetragen, dazu die Moto3-Junioren-WM (JuniorGP), der ETC Idemitsu Asia Talent Cup und der Northern Talent Cup.

Jetzt sind die Teams und Fahrer neugierig auf das neue Reifenmaterial. Und wer sich zuletzt in Assen bei der Dutch-TT und jetzt beim Superbike-WM-Lauf in Donington Park umhörte, wurde bald aufgehört: Pirelli wird den Teams aus der Moto3- und Moto2-WM erstmals am Montag nach dem Katalonien-GP am 4. September die Möglichkeit geben, die italienischen Reifen zu testen.

An der Moto3-WM beteiligen sich nur zwei Hersteller, nämlich die Pierer-Gruppe mit den Marken KTM, GASGAS, Husqvarna und CFMOTO) sowie Honda.

KTM hat immer noch Efren Vazquez als Moto3-Testfahrer unter Vertrag. Der Spanier testet regelmässig auf GP-Strecken wie Aragón und Jerez und könnte jederzeit die Pneus mit den passenden Dimensionen aus der Supersport-WM testen und eine Abstimmung für die Stammfahrer und WP Suspension austüfteln.

Pirelli wird für die Moto2 auf das Sortiment der Diablo-Superbike-Slicks zurückgreifen. Motto: «We sell what we race, we race what we sell.»