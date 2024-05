Wende bei Intact GP? Bestes Resultat seit Schrötter

Senna Agius (81) kommt in Fahrt

Das deutsche Team LIQUI MOLY Husqvarna Intact blickt auf ein vergleichsweise starkes Wochenende zurück. Beim Moto2-Rennen in Barcelona sorgte Senna Agius für zufriedene Gesichter.

Intact GP konnte nach dem Moto2-Rennen in Barcelona zufrieden einpacken. Mit dem besten Teamresultat seit Valencia 2022 konnte die Truppe aus dem Allgäu den Aufwärtstrend bestätigen. Insbesondere Senna Agius zeigte ein beeindruckendes Rennen und holte sein bestes GP-Resultat. Es stellt auch das beste Einzelresultat seit Marcel Schrötters viertem Platz beim Sachsenring-GP 2022 dar.

Aus der vierten Startreihe nahm Agius das Rennen in Angriff. Von dort konnte er sich Runde für Runde weiter nach vorne kämpfen und fand sich zu Beginn des letzten Renndrittels auf Position 6 wieder. Er musste allerdings eine Long-Lap-Strafe absolvieren und tat dies in der Runde, in welcher Fermin Aldeguer stürzte. Bis zum Ende des Rennens konnte der Moto2-Europameister sich noch bis zur fünften Position durcharbeiten.

«Nach einem guten Start war ich in der Lage, die ersten Runden dort zu bleiben und zu kämpfen, anders als bei den vorangegangenen Rennen. Ich habe mich nach vorne gekämpft, Platz 5 ist ein großer Schritt im Vergleich zu den letzten Rennen», freute sich der Tulovic-Nachfolger.

Verärgert zeigte sich Agius über die Long-Lap-Strafe, die er nach seiner Meinung durch den Fehler eines anderen Fahrers erhielt, weil dieser ihn genötigt hatte, die Track-Limits zu überschreiten. Die Analyse zeigt, dass die Strafe ihn etwa 2,5 Sekunden gekostet hat, womit der vierte Platz, den am Ende Ex-Intact-Fahrer Jeremy Alcoba sicherte, möglich gewesen wäre.

Auch Teammanager Jürgen Lingg freute sich sehr über die Leistung seines Schützlings: «Das war eine tolle Leistung von ihm und seine Pace war stark. Wir wussten, dass er es in sich hat, aber er konnte es noch nicht umsetzen. Jetzt hat er alles richtig gemacht.»

Unzufriedener war man auf der Boxenseite von Teamkollege Darryn Binder, der 14. wurde. «Von Anfang an hatte ich ein schlechtes Gefühl für das Hinterrad und konnte daher nicht so pushen, wie ich es gerne getan hätte.» Das Problem hat sich laut dem Südafrikaner im Rennverlauf normalisiert, doch sein Rennen war bis dahin bereits zerstört.

In der Tabelle liegen die beiden Piloten weiterhin im hinteren Mittelfeld: Agius sammelte bisher 16 WM-Punkte und ist auf Platz 16, Binder (5 Punkte) ist 22. Trist sieht es auch in der Teamwertung aus, in welcher Intact GP mit 20 Zählern auf dem drittletzten Rang liegt.

Ergebnisse Moto2-Rennen Barcelona (26. Mai):

1. Ogura, Boscoscuro, 21 Runden in 36:33,540 min

2. Garcia, Boscoscuro, + 3,816 sec

3. Dixon, Kalex, + 9,186

4. Alcoba, Kalex, + 12,241

5. Agius, Kalex, + 12,593

6. Arenas, Kalex, + 13,666

7. Ramirez, Kalex, + 15,443

8. López, Boscoscuro, + 17,676

9. Roberts, Kalex, + 20,790

10. Arbolino, Kalex, + 18,885*

11. Navarro, Forward, + 21,249

12. Van den Goorbergh, Kalex, + 22.435

13. Salac, Kalex, + 23,073

14. Masia, Kalex, + 24,420

15. Binder, Kalex, + 25,397



* 1 Position strafversetzt

WM-Stand nach 6 von 21 Rennen:

1. Garcia, 109 Punkte. 2. Ogura 88. 3. Roberts 87. 4. Aldeguer 63. 5. López 62. 6. Canet 48. 7. Arenas 48. 8. Gonzalez 46. 9. Alcoba 42. 10. Ramirez 38. 11. Arbolino 32. 12. Vietti 29. 13. Chantra 28. 14. Baltus 23. 15. Dixon 16. 16. Agius 16. 17. Salac 13. 18. Foggia 13. 19. Guevara 10. 20. Van den Goorbergh 10. 21. Navarro 5. 22. Binder 4. 23. Öncü 3. 24. Bendsneyder 2. 25. Masia 2. 26. Moreira 2. 27. Ferrari 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Boscoscuro 138 Punkte. 2 Kalex 114. 3. Forward 5.



Team-WM:

1. MT Helmets - MSI, 197 Punkte. 2. Onlyfans American Racing Team 127. 3. MB Conveyors Speedup 125. 4. Gresini Moto2 94. 5 Fantic Racing 48. 6. Elf Marc VDS Racing 45. 7. Yamaha VR46 Master Camp Team 43. 8. RW Racing 33. 9. Red Bull KTM Ajo 32. 10. Idemitsu Honda Team Asia 28. 11. Inde Aspar Team 26. 12. Liqui Moly Intact GP Team 20. 13. Italtrans Racing 12. 14. Pertamina Mandalika GAS UP Team 4.