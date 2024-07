Startklar: Joe Roberts fährt den Sachsenring-GP 04.07.2024 - 15:26 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Grünes Licht für US-Racer Joe Roberts

Vor sieben Tagen brach sich Moto2-Fahrer Joe Roberts in Assen das Schlüsselbein. Nach erfolgreicher Operation und Therapie erhielt der US-Racer soeben die Freigabe, um am Sachsenring wieder in den WM-Kampf einzusteigen.