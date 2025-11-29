Schwieriges Boscoscuro-Debüt für Canet und Öncü

Beim Moto2-Test in Jerez taten sich die neuen Marc-VDS-Piloten Aron Canet und Deniz Öncü mit der Umstellung auf Boscoscuro schwer. Trotz verhaltener Zeiten zeigten beide Zuversicht für ihre erste gemeinsame Saison 2026.

Der Moto2-Test Ende November in Jerez markierte für das Marc-VDS-Team den Start in eine neue Ära – und gleichzeitig einen harten Realitätscheck. Das neue Fahrerduo Aron Canet und Deniz Öncü, das 2026 von Kalex auf Boscoscuro umsteigen wird, belegte an seinem ersten Arbeitstag für den belgischen Rennstall lediglich die Ränge 17 und 19. Trotz der ernüchternden Zeiten herrschte im Team verhaltener Optimismus.

Für Aron Canet, der 56 Runden drehte und eine Bestzeit von 1:40,588 min erzielte, war der Test ein Wiedersehen mit einem bekannten Chassis. Der Spanier saß zuletzt 2021 in der Moto2 auf einer Boscoscuro, und auch wenn der Wiedereinstieg keine Spitzenzeit brachte, war die Stimmung positiv.

«Es ist ein Vergnügen, für dieses Team zu fahren», betonte der 26-Jährige. «Es ging vor allem darum, mein neues Team besser kennenzulernen und das Motorrad zu verstehen. Wir konnten sehr gute Arbeit leisten. Nach nur einem Tag ist klar, dass wir noch viel Steigerungspotenzial haben, aber ich bin bereits positiv, dass wir 2026 zu den Stärksten gehören können.»

Auch Teamneuling Deniz Öncü musste sich in Jerez in mehrfacher Hinsicht neu orientieren. Der Türke saß wegen einer schweren Beinverletzung seit Juli nicht mehr auf einem Moto2-Bike und absolvierte nun seine ersten Meter für Marc VDS – insgesamt 66 Runden und eine persönlich schnellste Zeit von 1:40,808 min.

«Ich gehe mit positiven Gefühlen in die Winterpause», sagte der 22-Jährige. «Es fühlt sich großartig an, diese neue Reise mit dem Elf Marc VDS Racing Team zu beginnen. Die Atmosphäre ist cool und ich wurde super empfangen. Es war so vieles neu: neues Team, neues Motorrad, lange Pause wegen der Verletzung. Es fühlte sich fast an wie mein erster Tag als Fahrer. Es ging vor allem darum, wieder Gefühl für das Bike zu bekommen, und ich bin zufrieden mit dem Verlauf.»

Auch wenn beide Piloten beim Debüt auf der neuen Boscoscuro hinter den Erwartungen blieben, bewertete das Team den Test als wichtigen ersten Schritt im Umstellungsprozess. Für Canet und Öncü beginnt nun eine intensive Winterphase, bevor im neuen Jahr die nächsten Tests anstehen – mit dem klaren Ziel, die Lücke zur Spitze schnell zu verkleinern.

Ergebnisse Moto2 Test in Jerez (24./25. November):

1. Alex Escrig (E), Forward, 1:39,172 min

2. Daniel Munoz (E), Kalex, 1:39,312 min

3. Collin Veijer (NL), Kalex, 1:39,684 min

4. Barry Baltus (B), Kalex, 1:39,826 min

5. Sergio Garcia (E), Kalex, 1:40,050 min

6. Alonso Lopez (E), Kalex, 1:40,062 min

7. Tony Arbolino (I), Kalex, 1:40,091 min

8. Jorge Navarro (E), Forward, 1:40,094 min

9. Angel Piqueras (E), Kalex, 1:40,165 min

10. Albert Arenas (E), Kalex, 1:40,230 min

11. Luca Lunetta (I), Boscoscuro, 1:40,304 min

12. Alberto Ferrandez (E), Boscoscuro, 1:40,383 min

13. Ivan Ortola (E), Kalex, 1:40,418 min

14. Celestino Vietti (I), Boscoscuro, 1:40,436 min

15. Filip Salac (CZ), Kalex, 1:40,507 min

16. Mario Aji (IND), Kalex, 1:40,534 min

17. Aron Canet (E), Boscoscuro, 1:40,588 min

18. Taiyo Furusato (J), Kalex, 1:40,761 min

19. Deniz Öncü (TR), Boscoscuro, 1:40,808 min