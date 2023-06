Joel Kelso (CFMOTO): Im Moment klappt es nur im Quali

Joel Kelso auf P2: Am Quali-Tag in Assen hatte CFMOTO PrüstelGP Grund zum Jubel

Nach dem schwierigen Heim-GP auf dem Sachsenring gab es für CFMOTO Racing PrüstelGP in Assen wieder Lichtblicke, besonders Startplatz 2 für Kelso. Es blieb aber beim bisher einzigen Podestplatz durch Artigas in Austin.

Joel Kelso fuhr im Qualifying zwar zum dritten Mal in dieser Saison in die Top-3 (in Mugello wurde er wegen Bummels allerdings ans Ende der Startaufstellung verbannt), in einen Podestplatz ummünzen konnte er die gute Ausgangslage aber noch nicht. Der 20-jährige Australier musste sich bei der Dutch TT in einer zehnköpfigen Führungsgruppe auf dem Zielstrich mit Rang 9 begnügen – 1,341 sec hinter Sieger Jaume Masia (Honda).

«Wir sind jetzt dreimal in die erste Reihe gefahren, haben also gezeigt, dass wir den Speed haben. Wir haben die letzten Wochen hart gearbeitet und ich glaube, dass wir eines der besten Bikes in der Startaufstellung haben», unterstrich der CFMOTO-Neuzugang. «Das Wochenende war positiv, auch wenn der neunte Platz nach dem Start aus der ersten Reihe ein wenig bittersüß ist. Wir waren aber das ganze Rennen über konkurrenzfähig.»

«Ich hatte das Gefühl, dass ich zu den Stärksten in der Gruppe gehörte, aber in den letzten fünf Runden wurde es etwas härter», räumte Kelso ein, der sich in Portimão nach der Zieldurchfahrt den linken Fußknöchel gebrochen und eine Sehnenverletzung zugezogen hatte. Die Nachwirkungen der Verletzungspause machen sich über die Renndistanz noch etwas bemerkbar. «Jedenfalls haben wir jetzt fünf Wochen Zeit, um zu trainieren und uns zu erholen und so fit wie möglich zu sein, wenn ich zurückkomme. Ich will mein Potenzial zeigen. Im Moment klappt das im Qualifying, aber auf der Renndistanz ist es etwas schwieriger.»

So blieb es für CFMOTO Racing PrüstelGP in diesem ersten Abschnitt der Saison 2023 bei einem Podestplatz, herausgefahren von Xavier Artigas als Dritter in Austin. Der 20-jährige Spanier landete in Assen auf Rang 14.

«Wir sind in Assen gut in das Wochenende gestartet und hatten ein gutes Gefühl auf dem Motorrad, aber gegen Ende des FP1 hatten wir einen schweren Sturz, der den Rest des Wochenendes stark beeinträchtigte», gab Artigas zu bedenken, der zudem von einer Krankheit etwas geschwächt war. «In den ersten Runden des Rennens ging es mir gut, ich fühlte mich stark, aber im weiteren Verlauf des Rennens wurde es für mich körperlich immer schwieriger. Ich habe alles versucht, was ich konnte. Schade, denn das Motorrad war bereit, viel besser zu sein. Wir wollten nicht so in die Sommerpause gehen, aber ich bin wirklich motiviert, zu arbeiten und mich zu verbessern. Ich möchte dem Team für seine großartige Arbeit an diesem Wochenende danken. Wir kommen zurück und werden stärker sein.»

In der WM-Tabelle ist Artigas nach acht Grand Prix Achter. Kelso liegt auf Platz 18, verpasste aber verletzungsbedingt zwei Rennen. In der Team-Wertung ist CFMOTO PrüstelGP derzeit auf Rang 8 zu finden, bei den Konstrukteuren auf dem fünften und letzten Platz.

Moto3-Ergebnis Assen (25. Juni):

1. Masia, Honda, 20 Rdn in 34:14,619 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 0,081 sec

3. Öncü, KTM, + 0,276

4. Ortolá, KTM, + 0,324

5. Muñoz, KTM, + 0,401

6. Rueda, KTM, + 0,507

7. Veijer, Husqvarna, + 0,819

8. Fenati, Honda, + 1,056

9. Kelso, CFMOTO, + 1,341

10. Nepa, KTM, + 2,024

11. Toba, Honda, + 11,736

12. Moreira, KTM, + 12,254

13. Alonso, GASGAS, + 12,317

14. Artigas, CFMOTO, + 12,592

15. Yamanaka, GASGAS, + 12,594



Ferner:

25. Holgado, KTM, + 1:14,539 min

Moto3-WM-Stand nach 8 von 20 Rennen:

1. Holgado, 125 Punkte. 2. Masia 109. 3. Sasaki 99. 4. Ortolá 94. 5. Öncü 94. 6. Moreira 77. 7. Alonso 65. 8. Artigas 57. 9. Rueda 52. 10. Nepa 46. 11. Suzuki 38. 12. Toba 36. 13. Muñoz 35. 14. Yamanaka 35. 15. Veijer 27. 16. Odgen 20. 17. Salvador 20. 18. Kelso 19. 19. Migno 17. 20. Fenati 16. 21. Bertelle 11. 22. R. Rossi 10. 23. Furusato 6. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 186 Punkte. 2. Honda 134 3. Husqvarna 102. 4. GASGAS 73. 5. CFMOTO 62.



Team-WM:

1. Leopard Racing, 147 Punkte. 2. Red Bull KTM Ajo 146. 3. Angeluss MTA Team 140. 4. Red Bull KTM Tech3, 127. 5. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 126. 6. Valresa GASGAS Aspar 100. 7. MT Helmets-MSi 82. 8. CFMOTO Racing PrüstelGP 76. 9. SIC58 Squadra Corse 46. 10. CIP Green Power 37. 11. BOE Motorsports 35. 12. Rivacold Snipers Team 27. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 10.