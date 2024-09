Moto3-Veteran Tatsuki Suzuki 2025 bei Aspar-CFMOTO?

Während in Indonesien die Moto3-Motoren für das erste Zeittraining warmlaufen, wurden im Fahrerlager von Mandalika weitere Personalien zum 2025er-Aufgebot ausgetauscht. Ein Wechsel von Tatsuki Suzuki scheint beschlossen.

Die in der Weltmeisterschaft mit David Alonso bestimmende CFMOTO-Mannschaft von Jorge «Aspar» Martinez sucht Ersatz für den WM-Spitzenreiter aus Kolumbien. Mit Tech3-Pilot Dani Holgado, mit dem sich Alsonso derzeit um den Titel matcht, wurde bei Aspar für 2025 eine komplett neue Moto2-Besatzung geschaffen. Jake Dixon verlässt das Lager in Richtung MarcVDS – Izan Guevara wird mit der neu entstehenden Pramac-Yamaha Mannschaft in Verbindung gemacht.

Wie in Indonesien bekannt wurde, hat sich Aspar Martinez zur Überraschung den Veteranen der Klasse schlechthin geangelt. Der Japaner Tatsuki Suzuki soll im kommenden Jahr in CFMOTO-Farben und mit der KTM RC4 der Aspar-Mannschaft ausrücken.

Suzuki, aktuell noch unter Vertrag bei Inact-GP und als 13. der Tabelle im WM-Mittelfeld unterwegs, ist seit drei Tagen 27 und damit im Moto3-Seniorenalter angekommen. Seit einem Jahrzehnt startet der Japaner permanent in der kleinsten Hubraumkategorie. Nach seinem Debüt für das französische CIP-Team von Alain Bronec (2015) verbrachte ab 2017 Suzuki fünf lange Jahre auf einer Honda für die Squadra SIC58 von Paolo Simoncelli. Dort holte Suzuki auch zwei seiner bis dato drei GP-Siege.

Seine erfolgreichste Saison fuhr Tatsuki Suzuki dann bei seinem nächsten Team, der ebenfalls in Italien beheimateten Leopard-Struktur. Mit einem Sieg und zwei weiteren Podestplätzen beendete er die Saison 2022 als Siebter.

Intact-GP ist damit die vierte Station des Moto3-Profis aus Chiba. Da in der Moto3-Weltmeisterschaft auch eine Obergrenze des Alters von 28 Jahren festgelegt, wird die Saison in Team Nummer 5 die Abschiedstournee für Suzuki in der kleinsten Hubraumkategorie.