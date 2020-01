MotoGP

Marc Márquez: Am Samstag wieder in Kitzbühel

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez ist nur einer der namhaften Rennsportler, die am Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel erwartet werden. Auch Pol Espargaró ist mit von der Partie.

Am kommenden Wochenende finden in der Gamsstadt Kitzbühel zum bereits 80. Mal die weltberühmten Hahnenkamm-Rennen statt. Jahr für Jahr zieht die Veranstaltung auch unzählige prominente Motorsportler aus der ganzen Welt an – zum Jubiläum ganz besonders.

Vor drei Jahren war MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (26) bereits eines der Lieblingsmotive der Fans in Kitzbühel. Damals präsentierte sich der spanische Superstar auch im Holzhaus der Kronenzeitung mitten im Ortszentrum und sorgte somit für eine riesige Fan-Hysterie. Auch diesmal hat sich der Spanier für den Tag der Abfahrt am Samstag angekündigt. Der Ausnahmekönner war bereits im Jahr 2017 Hauptdarsteller in einem Stunt, bei dem er im Vorfeld des Rennens sein MotoGP-Bike mit Spikes über den Schnee auf dem Hahnenkamm steuerte.

Márquez hat dieser Tage in seiner Heimat Cervera noch eine Ausstellung eingeweiht und gilt als Kandidat für den Laureus Sports Award. Auch MotoGP-Kollege und Red Bull-KTM-Ass Pol Espargaró steht in Kitzbühel diesmal wieder auf der Gästeliste. Der 28 Jahre alte Katalane bestritt auf dem Zielhang der berüchtigten Streif auch schon das Promi-Charity-Rennen.

Auch die F1-Riege aus dem Haus von Kitzbühel-Sponsor Red Bull wird in Tirol live mit dabei sein. Allen voran Max Verstappen, der seinen Vertrag unlängst erst bis Ende der Saison 2023 verlängert hat und dessen Teamkollege Alex Albon. Ebenfalls in «Kitz» zu sehen sein wird die AlphaTauri-Abordnung (ehemals Toro Rosso) mit Daniil Kvyat und Pierre Gasly, der sich zuletzt in Santa Monica in den USA in der dortigen Red Bull-Schmiede körperlich auf die neue Saison vorbereitet hat.