MotoGP-WM 2021: Kein einziger Rookie im Startfeld

In der Saison 2020 kämpfen mit Alex Márquez, Brad Binder (sie beendeten die Moto2-WM im Vorjahr auf den Rängen 1 und 2) mit Iker Lecuona um den Rookie-of the Year Aaward. 2021 fällt dieser Wettbewerb aus.

In den letzten drei Jahren existierte es immer wieder genug Nachschub aus der Moto2-WM-Klasse Richtung MotoGP-Weltmeisterschaft. Im vergangenen Oktober sah es zwar so aus, als würde 2020 nur das Red Bull-KTM Factory Team mit Brad Binder als MotoGP-Rookie aufmarschieren. Doch kann kamen Alex Márquez bei Repsol-Honda und Iker Lecuona im Red Bull-KTM-Tech3-Team dazu.

Nur in der nächsten Saison kommt kein einziger Moto2-Pilot von diesem Jahr neu in die «premier class» auf. Denn bisher fand erst ein Moto2-Rennen (8. März in Doha/Katar) statt, und die Teams in der Königsklasse mussten deshalb ihre Formationen zum großen Teil anhand der Vorjahres-Ergebnisse bestücken.

Zur Erinnerung: 2017 kamen bei Tech3-Yamaha Johann Zarco, Jonas Folger (beide landeten in den Top-Ten der Gesamtwertung) und dazu Sam Lowes (Aprilia) und Alex Rins (Suzuki) neu in die WM. 2018 stießen mit Hafizh Syahrin, Franco Morbidelli, Xavier Siméon und Tom Lüthi ebenfalls vier Neulinge in die MotoGP vor.

2019 fuhren mit Pecco Bagnaia, Joan Mir und Miguel Oliveira auch drei Rookies mit, wobei Joan Mir auf der Suzuki Ecstar sogar den zwölften WM-Rang eroberte.

Das heißt: 2021 kann erstmals der Rookie-of the-Year Award nicht ausgetragen werden, den zum Beispiel Stefan Bradl im Jahr 2012 für sich entschieden hat und für den es in manchen Jahren nur einen Anwärter gab.

So sehen die MotoGP-Teams 2020 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati Team

Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci

Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Valentino Rossi

Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró, Brad Binder

Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Bradley Smith

Pramac Racing

Jack Miller, Francesco Bagnaia

Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco

Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

LCR Honda

Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami

Red Bull KTM Tech3

Miguel Oliveira, Iker Lecuona

So sehen die MotoGP-Teams 2021 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró

Ducati Team

Andrea Dovizioso? Jorge Lorenzo? Jack Miller

Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Fabio Quartararo

Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Oliveira

Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Andrea Iannone? Cal Crutchlow? Johann Zarco?

Pramac Racing

Jorge Martin, Jorge Lorenzo? Pecco Bagnaia? Johann Zarco?

Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco?

Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Franco Morbidelli

LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami

Red Bull KTM Tech3

Danilo Petrucci, Iker Lecuona