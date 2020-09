Misano FP1: Bestzeit Joan Mir (Suzuki) – KTM auf P3

Im ersten freien MotoGP-Training beim Emilia-Romagna-GP in Misano gelang Joan Mir die Bestzeit. Pol Espargaró hielt mit der KTM ganz vorne mit. 17. Rossi. 20. Bradl.

Nach 22 Minuten der 45-Minute-FP1-MotoGP-Session beim Emilia-Romagna-GP in Misano hielt sich Franco Morbidelli mit 1:32,365 min an erster Stelle vor Pol Espargaró, der mit der Red Bull-KTM nur 0,025 sec zurücklag. 3. Quartararo. 4. Mir. 5. Alex Márquez. 6. Aleix Espargaró. 7. Zarco. 8. Nakagami. 9. Viñales. 10. Oliveira. 11. Binder. 12. Petrucci. 16. Rossi. 18. Dovizioso.

Alex Rins donnerte bei Halbzeit nach einem abgefangenen Highsider ins Kiesbett, während Joan Mir weiter an vierter Stelle notiert wurde. Der Suzuki-Pilot hat bei den letzten drei Rennen mehr Punkte geholt als jeder andere Gegner: Platz 2 in Spielberg, Platz 4 in Spielberg – und Platz 3 in Misano.

Nach 25 Minuten sauste Pol Espargaró mit 1:32,355 min auf den ersten Platz vor Morbidelli, Nakagami, Bagnaia, Miller, Quartararo. Viñales, Oliveira, Mir, und Alex Márquez, der auf Platz 10 vorrückte. 11. Aleix Espargaró. 12. Zarco. 13. Rossi. 20. Bradl, + 1,546 sec.

Doch Morbidelli konterte wenig später mit einer neuen Bestzeit – in 1:32,224 min, während Teamkollege Fabio Quartartaro wie viele Gegner mit den niedrigen Asphalttemperaturen (30 Grad) und der kühlen Brise haderte. Ein heftiger Rutscher des Franzosen erschreckte das Team. Dann stieg Rins in der Turn-8-Linkskurve durch einen Vorderrad-Rutscher ab.

Und da Nakagami auf Rang 4 und Alex Márquez an zehnter Stelle auftauchte, freute sich Honda über die seltene Zwischenbilanz mit zwei Bikes in den Top-Ten. Nakagami erlaubte dem Moto2-Weltmeister auch ein paar Runden in seinem Schlepptau. Durch seine starken Ergebnisse und seine Bereitschaft, Rookie Alex zu helfen, steigen die Chancen von Taka, nächstes Jahr statt der 2019-Honda ein modifiziertes 2020-Modell zu bekommen.

Joan Mir setzte in den letzten Minuten wieder ein Ausrufezeichen, indem er als erster Pilot am diesem Tag die 1:32-min-Hürde knackte und 1:31,926 min vorlegte. Dann preschte Oliveira (KTM) mit 1:31,975 min auf Platz 2, doch Quartararo überrumpelte die Gegner mit 1:31,889. Jetzt lagen alle sechs Hersteller in den Top-7.

Am Ende lagen wieder 16 Fahrer innerhaln einer Sekunde. Die Bestzeit sicherte sich Joan Mir mit 1:31,721 min.

Ergebnis MotoGG, FP1, Misano, 16.9.

1. Mir, Suzuki, 1:31,721

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,090

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,120

4. Mir, Suzuki, + 0,205

5. Oliveira, KTM, + 0,244

6. Nakagami, Honda, + 0,381

7. Dovizioso, Ducati, + 0,431

8. Zarco, Ducati, + 0,449

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,464

10. Bagnaia, Ducati, + 0,689

11. Petrucci, Ducati, + 0,714

12. Alex Márquez, Honda,+ 0,716

13. Viñales, Yamaha, + 0,868

14. Binder, KTM, + 0,890

15. Miller, Ducati, + 0,906

16. Rins, Suzuki, 0,913

17. Rossi, Yamaha, + 1,111

18. Smith, Aprilia + 1,380

19. Lecuona, KTM, + 1,462

20. Bradl, Honda, + 1,663

21. Rabat, Ducati, + 1,775

Ergebnis Moto3, FP1, Misano, 16.9.

1. Fernandez, KTM, 1:41,962

2. Alcoba, Honda, + 0,164 sec

3. Foggia, KTM, + 0,190

4. Rodrigo, Honda, + 0,250

5. Migno, KTM, 0,262

6. Masia, Honda, + 0,284

7. Salac, Honda, + 0,427

8. Arenas, KTM, + 0,438

9. Darryn Binder, + 0,500

10. Sasaki, KTM, + 0,509

19. Dupasquier, KTM, + 0,954

21. Baltus, KTM, + 1,093

29. Kofler, KTM, + 1,745