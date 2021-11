Stefan Bradl ersetzt Marc Márquez auch in Valencia

Nachdem Marc Márquez den zweiten Grand Prix nacheinander aussetzen muss, wird erneut Stefan Bradl vom Honda-Werksteam nominiert. Es ist sein vierter Einsatz beim Repsol-Team in dieser Saison.

Stefan Bradl wird Marc Márquez auch beim Saisonfinale in Valencia vertreten. Der spanische Honda-Star fehlt nach seinem Trainingssturz auch weiterhin. Bei der neusten Untersuchung war eine Sehstörung, die man als Diplopie bezeichnet, diagnostiziert worden.

Honda teilte nun am Dienstagnachmittag mit, dass Bradl nach seinem Einsatz in Portimao auch in Spanien auf der RC213V sitzen. Es ist sein inzwischen vierter Einsatz an der Seite von Pol Espargaró. Hinzu kommen zwei Einsätze als Wildcard-Fahrer.

In Portugal hatte Bradl als 15. einen Punkt geholt. Insgesamt liegt er in der WM-Gesamtwertung mit 14 Zählern auf dem 22. Platz.

Stand Fahrer-WM nach 17 von 18 Rennen:

1. Quartararo, 267 Punkte (Weltmeister). 2. Bagnaia 227. 3. Mir 195. 4. Miller 165. 5. Zarco 163. 6. Marc Márquez 142. 7. Binder 142. 8. Aleix Espargaró 113. 9. Viñales 106. 10. Pol Espargaró 100. 11. Rins 99. 12. Bastianini 94. 13. Oliveira 92. 14. Martin 91. 15. Nakagami 76. 16. Alex Márquez 67. 17. Morbidelli 42. 18. Marini 41. 19. Lecuona 38. 20. Rossi 38. 21. Petrucci 37. 22. Bradl 14. 23. Pirro 12. 24. Dovizioso 8. 25. Pedrosa 6. 26. Savadori 4. 27. Rabat 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 332 Punkte (Weltmeister). 2. Yamaha 298. 3. Suzuki 227. 4. Honda 211. 5. KTM 196. 6. Aprilia 114.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 392 Punkte. 2. Monster Energy Yamaha 364. 3. Suzuki Ecstar 294. 4. Pramac Racing 258. 5. Repsol Honda 250. 6. Red Bull KTM Factory Racing 234. 7. LCR Honda 143. 8. Esponsorama Racing 135. 9. Aprilia Racing Team Gresini 128. 10. Petronas Yamaha SRT 86. 11. Tech3 KTM Factory Racing 75.